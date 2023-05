Francesc se convierte en el nuevo expulsado de 'MasterChef': "Me lo he pasado genial"

Francesc se convirtió en el nuevo expulsado de MasterChef durante la noche del martes. El bautizado como "leyenda", según algunos aspirantes del concurso, no logró el objetivo de la prueba de eliminación.

Jotha, Marta, Ana, Álex, Franscesc y Jorge Juan debieron competir en la prueba debido a no conseguir superar al equipo contrario en la prueba de exteriores.

Para lograr la permanencia en el programa, debieron cocinar un plato apto para personas con alergias o intolerancias. Jotha, tras ganar un pequeño juego previo, pudo elegir los platos de cada concursante y el suyo propio, el cual fue una tarta de Santiago sin frutos secos.

A Francesc, Jotha le dio un flan, el cual debía cocinar sin huevo. "Este flan no es un flan", valoró Jordi Cruz el postre, al cual le faltaba consistencia. "No sabe a nada", dijo por su parte Pepe Rodríguez.

De esta forma, el concursante se despidió del programa. "Han sido dos meses en los que me lo he pasado genial y me he divertido", dijo Francesc. El aspirante colgó su delantal entre los fuertes aplausos de Álex, Lluís y Eneko, con quienes era muy cercano.