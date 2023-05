Francesc no logra seducir al jurado de 'MasterChef' con sus espárragos: "El plato está malísimo"

Los aspirantes de MasterChef debieron cocinar en la primera prueba de la noche del lunes con ingredientes incluidos en la dieta mediterránea. Antes de comenzar, debían averiguar por grupos las calorías de cada ingrediente.

Fray Marcos, Camino y David acertaron en dos ocasiones las calorías de cada ingrediente que tenían, logrando así 10 minutos de ventaja y repartir dichos ingredientes entre cada uno de los concursantes.

"Creía que eran mis amigos y me han dado lo peor", dijo Ana, que debió cocinar acelgas. Francesc, por su parte, tuvo que utilizar espárrago, que cortó en trozos y colocó verticalmente sobre unas gelatinas que no gustaron al jurado.

Él sabe que va directo al desastre total 😂 #MasterChef pic.twitter.com/DGNSlfLz5R — MasterChef (@MasterChef_es) May 15, 2023

"Eres un seductor, pero no has logrado enamorar a este jurado", le dijo Raquel Sánchez Silva, que era la invitada de la noche junto al chef Josean Alija. "El plato está malísimo. Me encantaría decirte que está buenísimo, pero está asqueroso", valoró Samantha Vallejo-Nágera.

Finalmente, Ana, Francesc, Fray Marcos, Camino, Claudia, Pilu, David y Jorge Juan debieron alistarse para la prueba de eliminación, ya que no consiguieron superar el reto de la dieta mediterránea.