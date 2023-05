Los estafadores del amor están siempre al acecho, esperando a captar a la víctima perfecta para tratar de engañarlos y conseguir sacarles la mayor cantidad de dinero posible. Sin embargo, el hombre que trató de engañar a Ana pinchó en hueso.

La pasada semana, una redactora de Espejo Público contó, en directo, como un estafador del amor había contactado con ella para intentar engañarla con fines económicos. La periodista no cayó en la trampa aunque, a raíz de este episodio, otra mujer ha contactado con el matinal para contar su caso.

Ana ha explicado cómo el hombre contactó con ella a través de las redes sociales. Le aseguró ser un hombre de 53 años, estadounidense y empresario que es viudo desde hace dos años, aunque tiene dos hijos y, actualmente, vive con su madre.

Rápidamente, Ana se dio cuenta de que el hombre intentaba seducirla para engañarla y, por ello, decidió seguirle el juego. "Soy contratista, compro materiales de ingeniería... pronto vengo a España para quedarme definitivamente. No recibo salario, solo obtengo ganancias de mi contrato", apuntaba el hombre, a lo que Ana respondió que no le interesaban sus ingresos. Por ello, el estafador agregó: "Si vamos a estar juntos, tendremos que saber todo sobre el otro".

El matinal de Antena 3 ha contactado en directo con Ana que, incluso, ha contado cómo llegó a engañar al estafador. Así, el hombre envió a la mujer un mensaje con su ubicación: "Esta es mi ubicación ahora mismo. Me duele mucho que no confíes en mí". Ante esto, Ana decidió enviarle una ubicación falsa al embaucador, donde apuntaba que estaban a solo dos calles de distancia: "Me envió una ubicación y yo le mandé un lugar falso indicando que estaba a dos calles de él".

El estafador se negó a ver a Ana alegando que tenía una reunión y debía marcharse a Roma. La mujer, entre risas, ha explicado la situación en el matinal: "Como se dio cuenta de que estaba a dos minutos de él, dijo que no podía verme. Yo le pedí que me enviase una ubicación para ver hasta dónde era capaz de llegar mintiendo. Me llegó a hacer una videoconferencia que yo creo que la hizo con un móvil grabando otro móvil". Además, Ana ha agregado que le mandó una fotografía de él mismo que salía en una web de alertas de estafadores: "Estaba indignadísimo".