Rocío Cortés, hija de Chiquetete, rompe a llorar en su primera visita 'Sálvame' al enfrentarse a Belén Esteban

Rocío Cortés ha visitado Sálvame este martes por primera vez. La hija de Chiquetete ha querido aclarar los conflictos de su familia de los que Manuel Cortés y Alma Bollo hablan en Supervivientes. Aunque habló este lunes para el programa, la hija del cantante se ha sentado en el plató.

"Después de 14 años de insistencia de Sálvame, viene a plató a contar todo sobre esa familia de la que tanto hemos hablado", ha presentado Terelu Campos. Desde que ha entrado en plató se ha notado la tensión entre ella y Belén Esteban, amiga íntima de Raquel Bollo.

La hija del artista ha abordado las dudas sobre que Alma sea su verdadera hermana. "Yo me hago una prueba de paternidad cuando me digan", ha lanzado. Estas palabras han enfadado a Belén Esteban: "¡No, que se la hubieran hecho a tu padre!".

En cuanto al comportamiento que han tenido Manuel y Alma con Chiquete, Rocío ha puesto sobre la mesa situaciones desagradables tras su fallecimiento. "¡El que le ha criado es su abuelo y el que le daba palizas a su madre era su padre!", le ha recriminado la de San Blas a Rocío, pero los colaboradores la han frenado por el horario de la emisión.

La hija del artista ha explicado que su padre "estaba enfermo", a lo que Belén Esteban ha vuelto a arremeter: "Yo también he estado enferma y no he dado mala vida a nadie". Con las siguientes afirmaciones dejando de mala madre a Raquel Bollo, los colaboradores han salido en defensa de la diseñadora.

De hecho, Rocío Cortés ha hablado negativamente de la sevillana: "No te puedes imaginar cómo era la chavala con 17 años". Por esta misma línea, la invitada ha contado un acontecimiento cuando operaron del corazón a Chiquetete: "Se subió encima de él para pedirle dinero y le dijo de todo".

Tras una pausa publicitaria, Rocío Cortés se ha emocionado: "Hablar de mi padre es difícil y de mis hermanos también". "He hecho lo que he podido como hermana mayor", ha justificado la hija del cantante. "No era fácil con lo que comentaba Raquel Bollo durante 20 años en un plató", ha expresado.

"Los responsables son los dos. Él pidió perdón y volvimos a tener relación, pero con ella fue a peor", ha explicado Rocío, con lágrimas en los ojos.