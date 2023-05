Manuel Cortés y Alma Bollo continúan en Supervivientes 2023. Pese a no hablar excesivamente de su padre, Chiquetete, los hijos de Raquel Bollo sí que han dado detalles de sus vivencias con el artista. Estas declaraciones no han gustado a Rocío Cortés, la también hija del algecireño.

"Dejad a mi padre descansar ya, Bollos", comenzaba su llamada con Sálvame. "Me da vergüenza que utilicen a mi padre para dar pena", ha continuado explicando.

Sobre las declaraciones de los supervivientes acerca del distanciamiento del artista de ellos, Rocío ha matizado: "Se han criado así porque la madre ha querido, porque mi padre ha querido verlos, ha querido tener contacto con ellos. Con la niña menos, por cosas que no te voy a contar, pero con Manuel sí".

Por otro lado, ha explicado: "Él quería muchísimo a Manuel. Pienso que están sobreactuando, no me parece de recibo que tengan que hablar de su padre, que hablen de su madre". Por otro lado, ha hablado de Raquel Bollo: "Ya bastante tuvo mi padre con todo lo que le hizo esa mujer. Raquel Bollo le dijo a una mánager: 'No van a comer ni los suyos ni los míos'".

"Yo llevo en psicólogo desde que lo dejaron. Aquí hay víctima y verdugo: la verduga es ella y las víctimas, en verdad, somos Francisco, Antonio y Rocío. Mi hermano está dolido, están tocados de la cabeza por culpa de ella", ha detallado sobre su familia.

"Ya estoy muy cansada de que se la den de víctimas, de que lloren. Que estáis cobrando cada semana. Y que por ellos me alegro muchísimo, que se lo lleven así de bien y así de rápido", ha arremetido.

Por otro lado, ha hablado de su madre: "Si ella denuncia todo lo que le debe mi padre cuando estaba con Raquel Bollo tendríamos nosotros un imperio. Pero mi madre nunca lo denunció porque se llama respeto, una cosa que estas personas no tienen".

Por esta misma línea, ha cuestionado los modales de Alma Bollo: "No tienen educación. Fíjate en Alma con lo de 'payos y 'repayos'. ¿Perdona? ¿Pero tú qué gitanas eres? ¿Tú dónde te has criado? Mi madre me ha educado de una manera diferente".