El viceministro de Ciencia ruso, supuestamente crítico en privado de la invasión "fascista" de Ucrania, ha muerto repentinamente tras caer gravemente enfermo en un vuelo a Moscú el sábado. Pyotr Kucherenko, de 46 años, regresaba de un viaje de negocios a Cuba cuando su avión se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el sur de Rusia, según informó ayer el Ministerio de Ciencia y Educación Superior.

Los médicos le practicaron reanimación cardiopulmonar, pero no pudieron salvarle. Su familia dijo que la muerte estaba relacionada con una afección cardiaca subyacente, pero se espera que el cuerpo sea sometido a una autopsia el 24 de mayo.

El periodista independiente Roman Super escribió tras el anuncio que su "viejo amigo" había hablado en privado sobre su incapacidad para escapar de Rusia tras lo que llamó la "invasión fascista" de Ucrania. A Kucherenko le sobreviven su esposa, la eurovisiva georgiana Diana Gurtskaya, y su hijo de 15 años.

Su muerte es la última entre los rusos de alto perfil desde la invasión de Ucrania. El mes pasado, el jefe del sector energético Igor Shkurko fue hallado muerto en su celda tras ser acusado de aceptar un soborno.

Roman Super declaró en Telegram que había hablado con Kucherenko unos días antes de que abandonara Rusia por motivos de seguridad tras la invasión del año pasado. Super afirmó que el ministro le había dicho que se fuera y salvara a su familia. "Dentro de un año no reconocerás a Rusia. Márchate y haz lo correcto", le habría pedido en ese momento.

Cuando se le preguntó si pensaba marcharse, Kucherenko respondió de forma muy tajante: "Ya no es posible. Nos retiran los pasaportes. Y no hay mundo en el que el viceministro ruso sea feliz después de esta invasión fascista". A la pregunta de cómo se las arreglaba en Rusia, el funcionario habría respondido que "tomando antidepresivos todo el tiempo". Ahora la causa de la muerte de Kucherenko todavía no se ha aclarado.