Putin felicita a sus tropas y Wagner por la toma de Bajmut mientras Zelenski resta importancia a la ciudad

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha felicitado este domingo al Ejército y al grupo de mercenarios ruso Wagner por la toma de la ciudad ucraniana de Bajmut.

Putin también ha elogiado el apoyo brindado y la cobertura de flancos realizada por las tropas de las Fuerzas Armadas de Rusia a los grupos de asalto de Wagner, y ha anunciado condecoraciones para aquellos que "hayan sobresalido", según el servicio de prensa del Kremlin citado por la cadena rusa RBK.

El jefe del Grupo Wagner, Yevgeni Prigozhin, ya había adelantado este sábado que Bajmut, uno de los frentes más importantes de la guerra en Ucrania, había sido conquistada por las fuerzas rusas en una declaración inmediatamente desmentida por el Ejército ucraniano.

Prigozhin, en un mensaje a la radiotelevisión estatal rusa VGTRK, aseguró que sus mercenarios tienen intención de transferir por completo el control de Bajmut a las fuerzas regulares rusas "para el próximo 25 de mayo".

Kiev anunció el viernes que durante la semana había logrado importantes avances en la línea del frente en Bajmut, e incluso se especulaba con un posible rodeo de las fuerzas de Wagner.

A pesar de que Prigozhin continuó reprochando durante la semana a los altos mandos del Ejército ruso el abandono al que sus mercenarios habían sido relegados, el Ministerio de Defensa británico estimó el sábado que Rusia había iniciado hace cuatro días un nuevo despliegue de fuerzas en el frente de la ciudad.

Aniversario de la conquista de Mariúpol

El anuncio de la toma de Bajmut, operación que ha durado más de nueve meses, ha coincidido con el aniversario de la conquista de la ciudad ucraniana de Mariúpol, ha informado canal de noticias Rossiya 24.

Mariúpol, en el sureste de Ucrania y a orillas del mar de Azov, fue escenario de intensos enfrentamientos durante los primeros compases de la guerra hasta que finalmente cayó en manos de las tropas rusas en unos combates que provocaron la muerte de al menos 25.000 personas, según autoridades ucranianas.

Zelenski dice que Bajmut no existe

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo este domingo que cree que Bajmut ya "no" está en poder de Ucrania, pero sus declaraciones fueron ambiguas y restó importancia estratégica a la ciudad, asegurando que no queda "nada" y que sus edificios han sido "destruidos".

Zelenski hizo esas declaraciones en una reunión con el presidente estadounidense, Joe Biden, en los márgenes del G7 en Hiroshima y al ser preguntado por la prensa sobre si Rusia ha tomado la ciudad ucraniana de Bajmut.

"Creo que no", respondió Zelenski y, dirigiéndose al periodista que le preguntó, añadió: "Lo que usted debe entender es que no hay nada, han destruido todos los edificios. Por ahora, Bajmut solo existe en nuestros corazones. No hay nada. Bueno, muchos soldados rusos muertos, pero ellos vinieron a por nosotros".