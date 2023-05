Los 27 se estancan en el envío de más ayuda a Ucrania y Borrell se desespera: "Cada día de retraso debe medirse en vidas humanas"

Los Estados miembros de la Unión Europea buscan nuevos recovecos para seguir sancionando a Rusia, aunque el margen de maniobra se estreche con el paso de los meses. De momento, el camino lo ha marcado el G7 con la decisión de penalizar a quienes ayuden a Moscú a esquivar las medidas coercitivas que ya se están aplicando y sobre esa base trabajaron este lunes los ministros de Exteriores de los 27 reunidos en Bruselas. "Habrá un debate sobre si es necesario añadir nuevas sanciones y como podemos ser más eficaces en la aplicación de sanciones. No se hablará de países en concreto sino de las sanciones actuales y de la posibilidad de que haya más", expresó precisamente el titular español, José Manuel Albares, a su entrada al cónclave.

La gran preocupación de Borrell está en el envío de armas a Kiev, que sigue estando muy ralentizado. "Cada día de retraso debe medirse en vidas humanas", avisó a los Estados miembros. Y es que, además, la ayuda económica está pendiente de desatascarse (algo que Ucrania lleva mucho tiempo pidiendo). "He pedido a todos los ministros que aceleren los suministros, participen en adquisiciones conjuntas para Ucrania y finalicen el trabajo para el próximo tramo del Fondo para la Paz", aseveró el dirigente español.

Asimismo, el Alto Representante avisó a países como Serbia de que acercarse al régimen de Putin no es buen negocio. "Tener unos lazos estrechos con Rusia no es compatible con el proceso de adhesión a la UE", sostuvo, en un mensaje que también se puede leer en clave interna hacia Hungría, que ya aseguró que no votaría a favor de más ayuda a Ucrania por su posición "beligerante" en el contexto actual. La exigencia de la unanimidad hace que la postura de Budapest vaya en contra de los tiempos que quiere manejar el Gobierno de Volodimir Zelenski en la preparación de su contraofensiva.

Por otro lado, el jefe de la diplomacia europea aseguró que la paz no está cerca, pero que el camino hacia ella está en la propuesta hecha por el presidente Zelenski porque, dijo, "es la que llevaría hacia un mundo más justo". De todos modos, las conversaciones entre Kiev y Moscú ni siquiera se ven en el horizonte.

Más información en breve.