Estos son los factores más determinantes en la personalidad de los perros

Un equipo de investigadores de la Universidad de Helsinki, con Milla Salonen como autora principal, ha llevado a cabo un estudio titulado "Breed, age, and social environment are associated with personality traits in dogs" (Raza, edad y entorno social están asociados con los rasgos de personalidad en los perros) que explora los factores que influyen en la personalidad de los perros. La personalidad en esta popular especie doméstica es un aspecto crucial para su bienestar y, sobre todo, tiene un impacto significativo en las relaciones sociales tanto con su familia directa como con la sociedad. Existen numerosos estudios sobre los factores genéticos y ambientales relacionados con el comportamiento indeseable canino, pero son escasos los que se han enfocado en cómo estos factores determinan la personalidad de los perros.

En esta nueva investigación, analizaron los datos de más de 11.000 perros y se examinaron los factores ambientales y demográficos asociados con siete rasgos de personalidad: el miedo y la inseguridad, la energía, el enfoque durante el adiestramiento, la agresividad y dominancia, la sociabilidad con humanos y otros perros y la perseverancia (la capacidad para desarrollar tareas y superar desafíos).

Para obtener resultados, los investigadores realizaron un cuestionario online sobre comportamiento entre un amplio grupo de titulares de perros de diferentes razas donde, además, participaron algunas que no contaban con muestras en estudios similares.

Socialización temprana, otro factor clave

Tras analizar las respuestas, los datos revelaron que la raza y la edad fueron los factores con mayor impacto sobre los rasgos de personalidad de los perros participantes. Las diferencias en la personalidad entre distintas razas fueron muy notables, lo que indica que los factores genéticos desempeñan un papel importante en la formación de los rasgos de la personalidad. También se encontró que algunos factores ambientales, como la socialización durante la etapa de cachorro o la frecuencia de actividades están relacionados con la personalidad canina adulta. Otras variables como el sexo, si estaban esterilizados o con sus capacidades reproductivas naturales estaban asociadas a la personalidad de los perros pero, no obstante, el impacto de todos estos factores reveló ser menor en comparación a la influencia de la edad y la raza.

La genética tiene mucha influencia en los rasgos de personalidad tanto en humanos como en animales, pero también existe un componente ambiental que explica parte de la variabilidad en la personalidad. En los seres humanos, el entorno en las primeras etapas de vida tiene una gran trascendencia. Por ejemplo, tal y como recoge el estudio, sabemos que un entorno adverso durante la infancia aumenta los rasgos de miedo y ansiedad en humanos y en roedores. Y aunque los rasgos de personalidad suelen ser estables tras superar estas etapas críticas de desarrollo, también cambian con la edad. Algunos estudios previos han detectado que las diferencias de personalidad entre los perros son similares a las de los humanos a medida que envejecen.

Los hallazgos de esta nueva investigación subrayan la complejidad de los rasgos de personalidad canina y resaltan la importancia de comprender la influencia entre los factores genéticos y ambientales en la formación de la personalidad de los perros.

Asimismo, indican la importancia que criadores de perros de raza y titulares o convivientes desempeñan en la formación de la personalidad y el bienestar de los perros. Basándonos en los resultados de este estudio, es necesario insistir en la crianza profesional responsable y una socialización adecuada entre los cachorros, para que desarrollen una personalidad adulta equilibrada.

Además, este nuevo análisis sobre la conducta canina nos muestra que existen similitudes en la forma en que la edad, el sexo y el entorno se relacionan con la personalidad, tanto en perros como en humanos y otros animales. Esto sugiere que los patrones del desarrollo de la personalidad pueden ser antiguos desde una perspectiva evolutiva o pueden haber evolucionado de manera paralela tanto en perros como en seres humanos.

Es importante señalar que los investigadores reconocen algunas limitaciones en su estudio. La muestra de datos fue obtenida a través de una encuesta online, lo que puede introducir los sesgos propios de este tipo de técnicas de recopilación de datos, como que los cuidadores ya atribuyan ciertos rasgos en sus perros de raza de manera subjetiva y eso influya en sus respuestas. Pese a estas limitaciones, el equipo investigador asegura que el cuestionario utilizado ha demostrado ser válido y confiable.

A pesar de tener este nuevo conocimiento sobre la estructura de la personalidad, los factores que influyen en los perros siguen siendo en su mayoría desconocidos. Es decir, la raza de un perro no es un predictor de personalidad en términos absolutos, pero sí aumenta considerablemente la probabilidad de que muestren ciertos rasgos específicos.

El equipo científico sugiere que en futuros estudios sería importante hacer una observación continua a lo largo del tiempo para extraer datos de cómo el entorno influye en la forma en que los perros desarrollan su personalidad y los efectos a largo plazo. Esto nos ayudará a comprender mejor cómo los factores externos pueden influir en la forma en que los perros se comportan y se relacionan con su entorno.