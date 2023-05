La dación en pago, una salida "extrema" para saldar tu deuda que se dispara con la subida de la hipoteca: "Solo quería empezar de cero"

Galo Martín-Romo era el propietario de una empresa dedicada a la venta de muebles de oficina en los primeros pasos del siglo XXI. Su negocio estuvo abierto casi una década (2002-2011), hasta que la acumulación de deudas le obligaron a echar el cierre.

"Me arruiné en la crisis anterior. Yo era autónomo y debía unos 100.000 euros de la hipoteca de la casa y aparte tenía otras deudas. Entonces puse a la venta mi casa a un precio que me permitiera pagar todo, pero en aquella época tras el estallido de la burbuja era complicado vender un piso. Solo quería vender mi casa y empezar de cero", recuerda este valenciano de 45 años.

Pese a las dificultades, Martín-Romo tuvo algunas ofertas para poder lograr su objetivo. "Pero los bancos no quisieron conceder los préstamos a las personas que quisieron comprar mi casa porque en ese época querían dar salida primero a los inmuebles de su propiedad que tenían acumulados", explica.

Fue entonces cuando consultó su caso con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que "no daban crédito" a lo sucedido y al final "lograron que el banco aceptase la dación en pago". ¿Y el resto de la deuda? "Me informé sobre la Ley de Segunda Oportunidad y gracias a la gestión del despacho de abogados de Repara tu Deuda he conseguido la exoneración total de la deuda, que ascendía a 55.000 euros".

La dación en pago se ha disparado en el primer trimestre del año. Henar de Pedro

Como le sucedió a Galo, muchos ciudadanos han visto en los últimos tiempos como sus deudas con el banco están creciendo. La razón de la actual coyuntura es la subida continuada desde verano del año pasado de los tipos de interés.

Esta decisión tiene un fuerte impacto en el euríbor, índice de referencia de la mayoría de hipotecas variables en España, un producto contratado por cuatro millones de hogares y cuya cuota se ve incrementada.

En este complicado contexto, cada vez son más los hogares que no pueden hacer al pago de la hipoteca y deciden optar por la dación pago como solución a sus deudas.

Según los últimos datos de la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores, las daciones en pago crecieron un 221,9% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2022 al registrarse un total de 1.104. De esta cifra, el 33% correspondió a personas físicas; es decir: provienen del impago de deuda de particulares.

¿En qué consiste la dación en pago?

La dación de pago consiste básicamente en saldar una deuda pendiente entregando un bien a cambio. En el ámbito hipotecario, el titular de la hipoteca entrega al banco el inmueble para poder saldar el préstamo pendiente y de esta forma queda liberado de la obligación de continuar con el pago de las cuotas.

Desde la Asociación de Usuarios Financieros de España (Asufin) explican que el uso de esta figura jurídica es "una opción extrema cuando no tienes modo de saldar la deuda, y es algo que el banco te tiene que conceder". "La dación extingue totalmente la deuda garantizada con hipoteca y las responsabilidades personales del deudor y de terceros", indica el Banco de España en el portal del cliente bancario.

La regulación de la dación en pago de una vivienda se sustenta en el Real Decreto-ley 19/2022, de 22 de noviembre, por el que se establece un Código de Buenas Prácticas para aliviar la subida de los tipos de interés en préstamos hipotecarios sobre vivienda habitual, que modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

Requisitos

Los titulares de los préstamos que ante la imposibilidad de hacer frente a los pago periódicos de las cuotas hipotecarias deseen solicitar la dación en pago deben cumplir ciertas condiciones, según el Banco de España.

-Umbral de exclusión. El deudor no debe superar un umbral de exclusión establecido. Normalmente, esto supone que la renta de la unidad familiar debe ser igual o inferior a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples anual (IPREM) de catorce pagas, que en 2023 está fijado en 8.400 euros.

-Límite 250.000 euros. La medida está limitada a titulares cuya vivienda no tenga un precio superior a 250.000 euros.

-Plan de reestructuración inviable. Hay un momento en el que el titular del préstamo deja de pagar y solicita al banco un plan de reestructuración de la deuda, mostrando así su buena voluntad. La reestructuración también debe ser inviable para optar a la dación en pago.

-Plazos. La solicitud para la dación en pago de vivienda debe presentarse dentro de los 24 meses siguientes a la solicitud de reestructuración o, en un momento posterior, para aquellos deudores que tengan aprobado y en curso un plan de reestructuración y observen su imposibilidad de atender los pagos.

-Inmueble sin cargas posteriores. La propiedad no debe tener cargas adicionales al préstamo hipotecario, como, por ejemplo, un crédito impagado en el que se ha usado la casa como aval.

