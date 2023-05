Decir que a Tania Yanine le tocó la lotería la semana pasada es quedarse muy corto. Después de más de 14 años de sufrimiento, a esta ecuatoriana de 47 años le han comunicado por fin que la justicia española ha decidido la cancelación de la deuda de medio millón de euros que arrastraba.

"Estoy asimilando aún lo que me ha pasado. Todavía no me lo creo. Me han cancelado una deuda que tenía de medio millón de euros. La vida me ha dado una nueva oportunidad", reconoce emocionada la protagonista de este reportaje en conversación con 20minutos.

Porque la historia de Tania es la de miles de ciudadanos que han visto como una crisis económica hacía pedazos sus sueños y les condenaba a vivir el resto de su vida encadenados a una deuda.

En este caso, hay que remontarse a 2008, cuando estalló la burbuja inmobiliaria tras la década dorada del ladrillo (1997-2007) en España. "Mi marido tenía una empresa de construcción y las cosas iban bien hasta que explotó la burbuja y la empresa quebró, dejando numerosas deudas. Él lo administraba todo, pero como estábamos casados en régimen de bienes gananciales, la mitad de la deuda me correspondía a mí", relata.

Una infidelidad de su esposo acabó finalmente con su relación de pareja, pero no con su parte de la deuda. "Me quedé sola con tres niños. Trabajaba pero era imposible que pagara todo. Sufría embargos constantemente", afirma Tania, quien era acosada constantemente por teléfono por sus acreedores, algo que aún no cesado por completo.

"Recibí incluso una amenaza de muerte por no poder pagar", desvela. "He vivido un auténtico infierno en los últimos años, cayendo en depresión. No tenía nada ni podía comprar nada para mis hijos. No sé que hubiese hecho sin la ayuda de los servicios sociales". Su vida cambió cuando le hablaron de la Ley de Segunda Oportunidad y se puso en manos del despacho de abogados Artículo 27 y de su servicio Tu Nueva Oportunidad: "Soy creyente y Dios ha puesto en mi camino a esta gente".

También el ladrillo fue el responsable de la caída a los infiernos de Marco Antonio, de 43 años. En 2015, decidió pedir un préstamo para montar una inmobiliaria como franquiciado, pero la cosa no salió como esperaba y al año siguiente tuvo de echar el cierre.

Por circunstancias ajenas a su persona, siguió de alta como autónomo sin saberlo y como titular en las facturas del fallido negocio, lo que le llevó a acumular numerosas cuotas y recibos impagados. Al descubrirlo, se le vino el mundo encima: "Estuve ingresado en el hospital. Me rompí por completo y aún sigo recuperándome emocionalmente".

Su deuda llegó a los 80.000 euros y fue pagando poco a poco durante un tiempo hasta que el dinero se le agotó. Entonces fue cuando recurrió a la Segunda Oportunidad, mecanismo legal gracias a la cual "me he ido recuperando". "Me he quitado toda la deuda privada y ahora solo me queda una parte con la Seguridad Social".

"Cogí una depresión muy fuerte"

A Francisco Rodríguez García, sevillano de 62 años, la realización de una reforma en casa de su suegra casi le cuesta incluso la salud. "Cogí una depresión muy fuerte y estuve mucho tiempo en manos de psicólogos", confiesa. Y es que Francisco llegó a acumular una deuda de hasta 75.000 euros con bancos y entidades de crédito.

"Empecé con 15.000 euros y luego se me juntó todo", asegura este cocinero de profesión ya prejulibado por enfermedad. "Tenía una pensión de 900 euros y hubo un momento en el que tenía que afrontar pagos mensuales de 800 euros. Apenas me quedaban 100 euros para vivir".

Hace unos días, Francisco recibió la buena noticia de que un juez le había perdonado la totalidad de la deuda gracias a la gestión del despacho de abogados de Repara tu Deuda. "Ha sido un trabajo eficaz y efectivo".

En el caso del madrileño Julio Carlos Porras, de 44 años, un "cúmulo de malas decisiones" le ha tenido diez años con una deuda a sus espaldas de 26.000 euros y "la nómina embargada". "En 2012, me dijeron que me metiera en el negocio inmobiliario por mi propia cuenta, que se estaban vendiendo muchos pisos, y empecé pidiendo 4.000 euros", explica.

Porras asegura que entonces "los pagos pendientes se empezaron a acumular" y que fue "tapando unos agujeros sin cerrar otros". "Hubo un momento que tenía varias tarjetas con préstamos de diferentes entidades financieras", añade.

Por fortuna, este agente inmobiliario ha podido cancelar toda su deuda pendiente y afirma que ha aprendido la lección y que no volverá "a pedir préstamos a la ligera".

¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad?

La Ley de Segunda Oportunidad es un procedimiento legal que permite a particulares y autónomos en situación de insolvencia la posibilidad de renegociar sus deudas o incluso de cancelarlas de forma total o parcial con el fin de que puedan empezar de cero.

"El perfil de nuestros clientes es variado, pero sobre todo pueden distinguirse tres. En primer lugar, el autónomo o ex empresario que ha avalado con su patrimonio personal las deudas del negocio que por cualquier motivo fracasó. En segundo lugar, nos encontramos con el consumidor que asfixiado por situación de desempleo ha contraído deudas y llega a un ciclo de sobreendeudamiento que adquieren deuda para abonar otra. Finalmente, también tenemos clientes que han llegado a esta situación por avalar préstamos hipotecarios y con finalidades profesionales a amigos o familiares", señala Rocío Ruiz Pérez, responsable del proyecto de Tu Nueva Oportunidad de Artículo 27.

Novedades

La última reforma de la ley en 2022 ha agilizado el proceso y reducido los costes de este mecanismo de cancelación de deudas. Entre las novedades más relevantes destaca que se prescinde de la intervención del notario, el Registro Mercantil, la Cámara de Comercio y el mediador concursal, lo que supone un ahorro de costes y también de plazos, fijados en una duración máxima del proceso de segunda oportunidad de 18 meses.

Además, mientras dure el proceso, el deudor está protegido y los acreedores no podrán reclamarle sus deudas ni embargar sus bienes. La modificación de la norma también permite ahora exonerar parte de la deuda pública, hasta un máximo 10.000 euros con Hacienda y otros 10.000 euros con la Seguridad Social; e introduce la posibilidad de que el deudor conserve su vivienda habitual siempre que haga una propuesta de pago de la deuda no exonerable, así como de cierta parte de la exonerable. Este plan de pagos podrá ser de hasta cinco años sin intereses.

"La repercusión de este procedimiento tras la reforma concursal ha sido mayúsculo, pues ha aumentado en más de un 30% el número de procedimientos iniciados en comparación con el año 2022", sentencia Ruiz Pérez.

Requisitos para acogerse a la ley

-Ser persona física. Eso implica que el candidato debe cumplir el requisito de ser particular (trabajador por cuenta ajena, pensionista...) o autónomo (trabajador por cuenta propia).

-Demostrar la insolvencia. Hay que no se disponen de patrimonio suficiente para pagar las deudas.

-Tener más de un acreedor. La mayoría de los Tribunales y doctrina ponen como parte de los requisitos la existencia de al menos dos acreedores.

-Carecer de antecedentes en la última década. El deudor no puede haber sido condenado por delitos económicos o patrimoniales contra instituciones públicas como Hacienda o la Seguridad Social en los últimos diez años.

-Ser deudor de buena fe. Esta exigencia se persigue que esta herramienta no sirva para eludir injustamente a los acreedores. Por ejemplo, se podrá apreciar mala fe si el deudor proporciona información falsa.

