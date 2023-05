Jaime Nava rompe en llanto al verse en el espejo tras su paso por 'Supervivientes 2023'

Los concursantes de Supervivientes suelen experimentar cambios en su físico debido a las condiciones a las que se enfrentan en el reality en el que buscan la manera para sobrevivir a su día a día. Es por ello que, después de que finalizan su aventura en Honduras, los participantes se enfrentan al espejo para observar cuánto peso han perdido.

Este jueves, Jaime Nava se convirtió en el último expulsado de la edición tras tres meses en el reality. Su paso por el programa no ha sido fácil, pues durante un tiempo estuvo aislado en la Playa de los olvidados y, además, la convivencia con el resto de los concursantes no ha sido la mejor.

Como es habitual en el programa, antes de viajar a España, el deportista profesional de rugby tuvo que enfrentarse al espejo. Una imagen que provocó que el que fuera participante de MasterChef Celebrity rompiera en llanto. "Yo no peso eso desde que tengo 12 años", confesó.

Así reaccionaba Jaime al verse por primera vez tras haber adelgazado 18,3kg 😮



🏝 #ConexiónHonduras12 🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/oUIYaPnk45 — Supervivientes (@Supervivientes) May 21, 2023

El intérprete estimó que había perdido alrededor de 17 kilos y, aunque no iba mal encaminado, lo cierto es que había rebajado 18,2 kilos. Una cifra que dejó sin palabras al concursante. "Lo del espejo no sabéis lo que fue... Os lo juro por lo que más quiero en este mundo, mi hija Jimena, no sabéis el impacto que es verte después de tres meses porque tú eres consciente de que habrías cambiado pero no pensé tanto. Sobre todo por verme así de castigado", expresó, visiblemente impactado.

En lo que se refiere a su paso por el programa, el deportista ha dejado claro que ha sido una experiencia única. "Me ha servido para conocerme a mi mismo, ha sido lo mejor que me ha podido pasar", aseguró Jaime Nava, quien espera que el ganador de esta edición sea Artur Dainese.