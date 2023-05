Emma García estalla contra Ginés tras un encontronazo en directo: "¡Maleducado!"

Después de cazar a Ginés Corregüela y Yaiza Martín paseando su amor por Sevilla, las cámaras de Fiesta querían hacer lo propio, pero en las instalaciones de Mediaset. Por eso, el programa que presenta Emma García envió a un reportero a las puertas de la sede de los estudios del grupo de comunicación en Madrid.

Sin embargo, lo que ocurrió no fue del agrado de la presentadora, que acabó arremetiendo contra el 'rey de los bocadillos'. Y es que el exsuperviviente no solo no habló para el programa, sino que ni siquiera miró a la cara del periodista, algo que provocó que la vasca afeara en directo este gesto de Ginés.

"Me ha sorprendido para mal. Una cosa es que no quieras contestar y otra cosa es que ni mires a la persona que tienes ahí. Me ha parecido maleducado con su forma de proceder", señaló Emma.

"Ginés sabe perfectamente que estamos aquí, y yo comprendo que sea una situación difícil, pero ayer yo estuve con ellos. No lo he entendido. Es tan sencillo como decir que no quieres contar nada. Ha sido un momento bastante tenso y esperábamos un mínimo de él", expresaba, por su parte, el reportero.

Emma también opinaba sobre la participación, horas antes, de Ginés en Viernes deluxe. "¿Este señor es así?", se preguntaba la presentadora al escuchar al invitado. "No se trata de sinceridad, se trata de respeto", sentenciaba.