Censura a 'La vida de Brian': la versión teatral no tendrá uno de sus diálogos más famosos para no ofender al colectivo trans

Más de 40 años después de ser estrenada, La vida de Brian se ha situado en el punto de mira por eliminar una broma sobre un hombre que quiere gestar a su propio hijo, quedando excluida del guion de su futura adaptación teatral.

La obra, que rendirá homenaje a la película de los Monthy Python, se estrenará en 2024, 45 años después de su debut en la gran pantalla. Según ha informado The Telegraph, John Cleese, guionista y actor de la pieza original, es quien lidera su nueva versión y quien ha tomado la iniciativa para llevar a cabo esta polémica adaptación.

El autor ha declarado que es una decisión motivada por la intención de no realizar una broma desafortunada pues, a pesar de que en 1979 fuese una escena cómica, cree que no es adecuada en el presente y que podría ser ofensiva para el colectivo trans.

"¿Dónde vas a gestar al feto, lo vas a meter en un baúl?"

En el guion original, se muestra a un hombre declarando su intención e ilusión por ser padre gestando a su propio hijo, añadiendo que "los hombres tienen derecho a ser padres", que "no le opriman" y que, a partir de ese momento, le llamen Loretta.

Sin embargo, sus acompañantes le responden en tono humorístico que sus comentarios no son opresivos pero que, al no tener matriz no puede gestar, añadiendo "¿Dónde vas a gestar el feto, lo vas a meter en un baúl?"

El debate no ha pasado desapercibido en las redes sociales, donde los usuarios han expresado desde gratitud hacia el director por tener en cuenta al colectivo trans, hasta críticas por quienes creen que es simplemente humor y que la película debería ser respetada.

"La vida de Brian" luchando en los 70 contra la censura de la Iglesia Católica para poder estrenarse... y ahora contra la censura de otra religión, la queer. De dogmas de fe va el asunto. — Tania Lezcano (@tanialez) May 20, 2023