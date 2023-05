Carme Chaparro sustituirá a Pedro Piqueras al frente de 'Informativos Telecinco'

Carme Chaparro vuelve a Telecinco. La periodista y escritora ha confirmado, en una entrevista a Semana, que sustituirá a Pedro Piqueras al frente de Informativos Telecinco durante la temporada estival.

"Sí, vuelvo. Estoy muy contenta", ha revelado en dicha entrevista. "Vuelvo un ratito en verano y a hacer las vacaciones de Pedro, hasta que vuelva".

Sobre volver a hacer informativos, asegura: "La verdad que a ver cómo me siento otra vez… porque hace muchos años que no hago informativos, a ver qué tal. Yo creo que es como ir en bici, ¿no? Que no se olvida nunca", sostiene.

"A ver si ahora soy capaz de sentarme en esa silla y no moverme mucho, porque yo ahora últimamente me he acostumbrado a moverme mucho en los platós, pero muy contenta", asegura la periodista y escritora.

"Es un honor que Pedro haya pensado en mí para estar en su lugar", indica, desvelando que se repartirá las semanas de vacaciones de Piqueras junto a sus compañera Alba Lago.

Piqueras seguirá

Pedro Piqueras dirige y presenta Informativos Telecinco desde 2006. Casi 17 años después, estos días varios medios han publicado la noticia de que, cuando termine la temporada televisiva, Piqueras dejaría su puesto en los informativos de Mediaset.

Sin embargo, poco después la propia compañía desmentía estas informaciones, asegurando que la noticia de su marcha era "rotundamente falsa". "No hay nada al respecto de que Pedro Piqueras vaya a abandonar Informativos Telecinco", decía una aclaración oficial de la cadena.

Otras fuentes consultadas por 20minutos.es aclaraban que "Piqueras no se va" y que tampoco está previsto que cambie de horario o de informativo o que deje de presentarlo.