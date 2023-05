Makoke rompe con "mucha pena" con su novio: "Tengo un poco de miedo a la rutina"

Casi de manera sorpresiva, Makoke ha confirmado en Fiesta la reciente ruptura con Óscar, el que era su actual novio. La colaboradora, que vivió un programa complicado, ha acabado reconociendo el parón -no se sabe si definitivo- en su relación con él.

"Sentimentalmente con Óscar estamos muy bien. Esta mañana he hablado con él. Es una persona increíble, es de las mejores personas que se ha cruzado en mi vida, pero yo desde que tengo 19 años no he estado un verano sola, nunca, siempre he tenido novio", introdujo Makoke para hablar de la ruptura.

"La verdad es que ahora tengo yo unos proyectos también, y estamos en comunicación, ya te digo que el fin de semana que viene le veré, pero bueno, un poco de distanciamiento", reveló.

"No me lo pongas, que me da mucha pena", afirmaba visiblemente afectada la colaboradora mientras veía imágenes de su ya ex en pantalla. "Le quiero muchísimo. Es una persona que quiero muchísimo, lo que pasa que yo ahora estoy metida en varios proyectos, y realmente tengo como un poco de miedo a la rutina. Yo he estado 20 años casada y no tengo ganas ahora mismo, tengo mi vida muy llena, muy plena", reconoció Makoke, sin querer entrar en más detalles para respetar el anonimato de Óscar.