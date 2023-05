El agua arrasa varios municipios de Navarra y los vecinos se movilizan para limpiarlos

Un episodio de lluvias torrenciales registrado esta madrugada en la zona de Bera, Lesaka y Arano ha ocasionado inundaciones que han afectado a los núcleos urbanos y desprendimientos que han cortado al tráfico dos carreteras secundarias, sin que se hayan registrado daños personales, pero lo que ha provocado que los vecinos se hayan movilizado para limpiar los pueblos.

La Agencia Estatal de Meteorología, que ha activo la alerta roja por ese motivo, indica en su cuenta de Twitter que la acumulación de precipitación, superando los 100-150 mm en pocas horas, ha podido causar graves impactos.

Ha sido a partir de las 04:00 horas cuando el centro de emergencias de SOS Navarra ha comenzado a recibir las llamadas procedentes principalmente de Lesaka, Bera y Arano y a partir de esa hora se han desplegado los dispositivos de emergencias que han tenido que rescatar a dos personas que no podían avanzar con sus vehículos por la NA-4150 debido a desprendimientos.

Así, según han informado fuentes del Gobierno Foral, desde las 07:45 horas se encuentran cortadas al tráfico en ambos sentidos la carretera NA-4016, desde el kilómetro 2, y la NA-4150, en el punto kilométrico 29, muy próximo a la muga con Guipúzcoa.

En esta última han tenido que ser rescatados dos conductores, una persona que se dirigía a su trabajo y que ha sido asistida por bomberos voluntarios de Goizueta y el conductor de un autobús, que en ese momento estaba vacío, que ha sido rescatado por agentes de la Ertzaina.

Trabajos de achique de agua en Bera. EFE

Personal del centro de conservación de carreteras trabaja en la zona para restablecer cuanto antes la circulación.

En los núcleos urbanos, según han apuntado, las labores se han centrado en achiques de agua, sin que por el momento se tenga constancia de daños personales.

Se han movilizado efectivos de los parques de bomberos de Oronoz y Cordovilla, bomberos voluntarios de Lesaka y Goizueta, el grupo de rescate técnico y el grupo de rescate acuático de bomberos y agentes de la Policía Foral y de la Guardia Civil.

Cifras récord

El episodio de lluvias torrenciales registrado esta madrugada en localidades navarras como Bera o Arano donde han causado inundaciones, han dejado cifras de récord en cuanto a registros de acumulaciones diarias, según los datos provisionales de la Agencia Estatal de Meteorología.

Así en Bera, una de las más afectadas por el desbordamiento de la regata Zia, se han registrado 116 mm, la mayor acumulación diaria de los últimos 43 años para el mes de mayo. En Arano se han registrado 217 mm, lo que sería un nuevo récord absoluto desde que tienen registros y superando los 160 mm de La Central Arrambide del 25 de febrero de 2015.

El alcalde de Bera: "Mi barrio era una piscina"

El alcalde de Bera, Aitor Elexpuru, ha explicado este sábado que el episodio de inundaciones ha sido "algo explosivo", ya que a las 3:45 horas de la madrugada su barrio parecía "una piscina" y a las 2:00 "no había caído una gota".

Así se ha expresado ante los medios de comunicación el alcalde de una de las tres localidades afectadas por las intensas lluvias de esta madrugada, acompañado por el vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, donde ha informado de que desde el Ayuntamiento pedirán la declaración de zona catastrófica.

La tromba de agua causó varios desperfectos en Bera. EFE

"Tengo una llamada 03:45 horas de SOS Navarra y me dicen que la regata se ha desbordado. Me asomo a la ventana de mi habitación y veo que el barrio es una piscina y activo el plan a nivel 2 de emergencias. A las 02:00 horas no había caído ni una gota, ha sido algo explosivo", ha explicado.

Elexpuru ha señalado que "sería lo suyo" declarar zona catastrófica, ya que el agua ha arrasado "todo el centro histórico, casas, bajeras, comercios... ha sido un golpe fuerte".

Arano y varios caseríos, incomunicados

El casco urbano de la localidad navarra de Arano y varios caseríos de la zona han quedado incomunicados por carretera a causa de los desprendimientos del terreno que se han producido como consecuencia el episodio de lluvias torrenciales registrado esta madrugada en la zona noroccidental de la Comunidad Foral.

Equipos de Conservación de Obras Públicas trabajan en la zona con maquinaria pesada para reabrir la circulación en las vías afectadas, informa el Gobierno Foral.