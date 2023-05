Pablo Motos, en 'El Hormiguero': "Todas las labores del hogar se me dan bien menos planchar"

Este jueves, la Tertulia de Actualidad de El Hormiguero comenzó con la polémica del vestido de novia de Tamara Falcó, pero, tras comentarlo, Pablo Motos quiso tratar otros temas.

Después de hablar de las listas de Bildu, de Pedro Sánchez, de Irene Montero y la señora que le preguntó cómo se había podido comprar un chalé, pasaron a comentar la aplicación que había hecho Igualdad para calcular el tiempo dedicado a las labores domésticas.

Cristina Pardo le preguntó al presentador qué tal se le daban, y el valenciano le contestó: "Todas las labores del hogar se me dan bien menos planchar".

Cristina Pardo, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

"Se me da horriblemente mal y que, por lo visto y según mi mujer, los cuellos de las camisas se me dan fatal. Pero se me da de puta madre limpiar, me gusta que esté todo ordenado", señaló el conductor del programa de Antena 3.

"A lo mejor tengo un TOC porque quiero que las cosas estén ordenadas, si lo están por fuera, lo estarán en mi cabeza. Obtengo placer limpiando", concluyó.