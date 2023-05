Nathalie Poza, en 'El Hormiguero': "Con Woody Allen no se debe repetir demasiado una escena"

El Hormiguero concluyó la semana con la visita de Nathalie Poza y Michel Noher que presentaron la tercera temporada de La Unidad. Kabul, la serie de Movistar Plus+ que se estrena el 18 de mayo en la plataforma.

En una nueva misión, varios agentes de La Unidad se encuentran en Afganistán dos días antes de que Kabul sea tomada por los talibanes y España inicie la evacuación de civiles y colaboradores.

Pablo Motos destacó que la actriz había hecho una película con Woody Allen, Rifkin's Festival, y quiso que le contara su experiencia: "El director quería repasar el texto, pero yo preferí ensayar una escena con una ventana", explicó Poza.

"Es que con él no se debe repetir demasiado, así que la ensayé, pero me pillé un dedo con la ventana y me salió a la segunda", recordó la invitada.

También destacó de Allen que "me sorprendió que nos decía que si queríamos cambiar algo del texto, se lo dijéramos, aunque es verdad que no hablaba mucho con nosotros".