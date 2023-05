Reyes Maroto: "El resto de candidatos dicen que conocen los problemas de Madrid. Yo vengo a solucionarlos"

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, se ha reunido con 20minutos para hacer una valoración de cómo está afrontando su primera campaña para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, donde sale a ganar con el objetivo claro de recuperar la confianza de los madrileños en el socialismo. En esta entrevista también ha repasado los principales problemas que tiene la ciudad como la vivienda, la limpieza, el desempleo o la emergencia climática, entre otros.

¿Maroto sale a ganar o a intentar resurgir el socialismo en la capital?Todos los candidatos salimos a ganar, para eso hemos preparado un programa de gobierno que representa lo que los madrileños quieren. Yo escucho decir a otros candidatos que conocen muy bien los problemas de Madrid. Yo vengo a solucionarlos. Llevo ocho años en la política y siempre me he caracterizado por hacer política útil, por ser una persona dialogante, pero que llega a acuerdos.

¿Su compromiso con Madrid es para cuatro años o solo hasta el 28-M?Es para mucho más de cuatro años. Para mí, Madrid es una ciudad que me lo ha dado todo. Vine a estudiar con 22 años y me enfrenté a los problemas que tienen ahora los jóvenes, como el acceso a la vivienda. Empecé viviendo en un zulo y acabé encontrando una pequeñita habitación en Usera.

¿Cuáles son los principales problemas de la capital?En primer lugar, está la falta de inversión, sobre todo en los distritos del sur. Después se encuentra la limpieza. Madrid es una ciudad muy sucia, por eso tengo un plan de choque eficaz para la retirada de las basuras. Me he comprometido a que en los 100 primeros días podamos empezar a trabajar en esto y que acabemos el mandato cerrando la incineradora de Valdemingómez.

¿Por qué el PP dice que es imposible cerrarla ahora?Porque ellos no creen en la valorización de los residuos. En el PP consideran que la única manera de limpiar esta ciudad es quemando estos residuos y esto está generando, no solo contaminación, sino también enfermedades a las personas afectadas.

¿Bajará el IBI si consigue alcanzar unos presupuestos?Me he comprometido a que no voy a tocar los impuestos de forma generalizada. De hecho, voy a bajar y recuperar el IBI social, que era algo que también iba en los presupuestos de Almeida, y también una bonificación del 95% de la cuota del IBI para los comercios centenarios.

Los tres primeros nombres de su lista son mujeres, ¿es un guiño al feminismo?Lo es al feminismo que yo siempre he defendido. Vengo del medio rural, y he tenido que romper muchos techos de cristal y suelos pegajosos porque se me ha dicho muchas veces que no podía hacer las cosas porque era mujer.