Dalas Review tendrá que pagar 12.000 euros al padre de Miare, su exsuegro, por llamarle "maltratador"

El youtuber Dalas Review ha sido condenado por un juzgado de Barcelona a indemnizar con 12.000 euros al padre de su expareja, la también influencer Miare, por vulnerar su honor y su imagen.

Esta sentencia sucede después de que su exsuegro le denunciara por una serie de vídeos donde le tildaba de "maltratador" o "agresor de mierda". Ahora, Daniel Santomé, como se llama en realidad, deberá eliminar hasta 11 vídeos de su canal por incluir estas faltas de honor.

Además, deberá publicar hasta cuatro vídeos leyendo su condena "con una narración suya al mismo volumen y velocidad" que la usada en las mencionadas publicaciones, según ha revelado elDiario.es y su abogado, David Bravo.

Ayer me notificaron la sentencia

Dalas ha sido condenado por vulnerar el honor y la imagen del padre de Miare a:

1. Pagarle 12.000 euros

2. Borrar nueve vídeos de su canal.

3. Leer la sentencia durante un mes en su canal principal a razón de uno por semana. pic.twitter.com/G2C0aqZgrH — David Bravo (@dbravo) May 18, 2023

El polémico youtuber, que actualmente sigo activo en la plataforma con más de 10 millones de suscriptores, sigue subiendo vídeos a diarios criticando y 'destapando' las malas acciones de otros creadores.

Dalas, por su parte, ha sido acusado de malos tratos a su pareja Miare, con quien tuvo una pública separación, que también pasó por los juzgados por la custodia de su perro en común.

Fue en este momento cuando publicó los vídeos donde aseguraba que su exsuegro pertenecía a una "familia de delincuentes" o que era un "agresor de mierda, cobarde, enfermo de la cabeza".

Una serie de insultos que el juez no ha amparado ni en la libertad de expresión ni en el contexto de la tensión por la ruptura. "No podemos decir en este caso que se trate de una mera subida de tono en el conflicto entre las partes, ya que como indica el señor letrado de la parte actora, no se trata de un vídeo, sino de nueve, subidos a redes a lo largo del tiempo", declara la sentencia.

"Es difícil comprensible que nadie con una inteligencia media pueda pensar que con la excusa de la libertad de expresión, se pueda manifestar toda esta serie de improperios sin que el receptor no se sienta agredido y que el sistema no reaccione", han añadido, especialmente enfadados por el uso de la palabra "maltratador".

"En el siglo XXI, y con el esfuerzo que se realiza por parte de las administraciones públicas en materia de violencia contra la mujer no se pueden utilizar de manera espuria excusándose en un pretendido enfado o calentón del momento", han explicado.

Por eso, ahora se espera que Dalas publique un vídeo a la semana durante un mes "con el mismo tono" leyendo una y otra vez la sentencia. Además, deberá mantener los vídeos en su canal durante medio año.