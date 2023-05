Jorge Javier Vázquez desvela las llamadas de Pedro Sánchez y otros políticos por el final de 'Sálvame': "Hemos quedado"

Aunque la noticia de la cancelación de Sálvame después de 14 años en emisión saltó hace algo más de dos semanas, no ha sido hasta este miércoles cuando Jorge Javier Vázquez se ha manifestado abiertamente sobre ella.

Lo ha hecho en una entrevista para la revista Lecturas, en la que colabora. "A Sálvame le he dado la vida entera y no me arrepiento", asegura el catalán. "Cuando digerí la noticia (de la cancelación) me dio un bajón. Me pregunté: '¿y ahora qué voy a hacer?'. Se me vino el mundo encima", asegura.

"Tanto tiempo fabulando con la idea de tener más tiempo para mí y sentir que ahora iba a tener todo el del mundo me daba ansiedad", se sincera el catalán en una entrevista muy íntima y en la que revela cosas tan curiosas como las llamadas de algunos políticos solo horas después de conocerse la noticia del final del programa.

Así, el comunicador desvela una llamada de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, un día después de la cancelación de Sálvame. "Me emplazó a tomar un café. Acepté la oferta, claro. Ya es hora de que nos conozcamos".

Pero no ha sido el socialista el único que se ha puesto en contacto con Vázquez, tal y como revela él mismo: "No ha sido el único político que me ha llamado o me ha enviado un mensaje. También lo han hecho Yolanda Díaz, Mónica García, Íñigo Errejón, Miquel Iceta, Pablo Iglesias, Irene Montero o Ada Colau".