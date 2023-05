Jorge Javier Vázquez habla por fin del final de 'Sálvame': "Estoy a punto de llorar varias veces al día, le he dado mi vida entera"

Sálvame se acaba. Después de 14 años, el programa de las tardes de Telecinco finalizará sus emisiones el próximo 23 de junio, cuando Jorge Javier Vázquez y el resto de colaboradores se despidan de la audiencia de la principal cadena de Mediaset.

Aunque la noticia saltó hace algo más de dos semanas, no ha sido hasta este miércoles cuando el presentador se ha manifestado abiertamente sobre ella. Lo ha hecho en una entrevista para la revista Lecturas, en la que colabora.

"A Sálvame le he dado la vida entera y no me arrepiento", asegura el catalán. "Cuando digerí la noticia (de la cancelación) me dio un bajón. Me pregunté: '¿y ahora qué voy a hacer?'. Se me vino el mundo encima. Tanto tiempo fabulando con la idea de tener más tiempo para mí y sentir que ahora iba a tener todo el del mundo me daba ansiedad", se sincera el comunicador, que admite que, ahora, está "a punto de llorar varias veces al día".

Eso sí, también admite que tiene la mente lúcida y sabe que tiene que protegerse. "El alcohol no es buen compañero. Cuando me enteré del final del programa pensé: 'menos mal que no me pilla bebiendo'".

Además, quiere lanzar un mensaje claro a sus compañeros y tertulianos. "He amado y odiado este programa, pero lo vivido con Sálvame es inusual. Raro. Así que, desde aquí, les digo a mis compañeros: habéis hecho historia".

Sobre las causas del final del programa, indica: "Unos señalan a Rocío Carrasco como la destructora del programa; otros aseguran que me lo cargué yo el día que exclamé lo de 'rojos y maricones'".

Además, desvela una llamada de Pedro Sánchez un día después de la cancelación de Sálvame. "Me emplazó a tomar un café. Acepté la oferta, claro. Ya es hora de que nos conozcamos".