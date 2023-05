Así fueron los comienzos de Willyrex en YouTube: una década subiendo un vídeo al día

Guillermo Díaz Íbañez, mejor conocido como Willyrex, fue uno de los primeros youtubers españoles en triunfar y uno de los últimos en continuar fiel a la plataforma de YouTube, más de una década después de comenzar su carrera.

Willyrex nació en Madrid el 9 de mayo de 1993 y decidió abrir su primer canal de YouTube en 2009, cuando apenas tenía 16 años. Tras intentar estudiar Administración de Empresas en la universidad, lo dejó en los primeros meses para dedicarse por completo a su contenido.

Según ha revelado, desde 2010 no ha fallado ningún día en publicar un vídeo sobre videojuegos, vlogs o cualquier tipo de variedad. "Al principio estuve un año solo haciéndolo porque me lo pedían las 500 personas que me veían", recordó hace poco en The Nude Project.

No obstante, después descubrió "la monetización". A pesar de que ahora YouTube es una gran fuente de ingresos para muchos creadores, en 2010 no se sabía que se podía ganar dinero poniendo anuncios en las publicaciones y tampoco si los seguidores lo iban a aceptar.

Aun así, Willyrex firmó con la empresa estadounidense Machinima, que le permitía ganar dinero con sus vídeos, permitiendo la publicidad que ellos decidían. Fue el primer youtuber español en conseguirlo y el que extendió la palabra al resto de sus coetáneos, como El Rubius.

Sus vídeos sobre Call of duty le lanzaron en la fama y le convirtieron en el creador de referencia para este tema. Muchos años más tarde, este proceso volvería a repetirse con su involucración con Fortnite.

¿Dónde vive Willyrex?

En 2014, Willyrex decidió mudarse junto con su compañero de piso e inseparable amigo, Vegetta, a Los Ángeles, donde residieron dos años haciendo contenido de viajes y de videojuegos.

En 2016, volvió a ser pionero en España convirtiéndose en el primer youtuber en mudarse Andorra, estilo de vida que, desde entonces, ha defendido e inculcado a más compañeros.

"No conocía a nadie, pero me daba igual", ha reconocido, asegurando que no es mucho de "salir de fiesta": "Siempre hablábamos por videollamada y no necesitaba esa parte social".

¿Cuánto gana Willyrex? La polémica de los NFT

Willyrex tiene actualmente 17 millones de suscriptores en YouTube, y más de 7.000 vídeos publicados. En este perfil, realiza, además, directos muy a menudo. También tiene un canal secundario, The Willyrex, con 18 millones de suscriptores.

Unas cifras impresionantes que se han quedado pequeñas a día de hoy, pero que aún le reportan más de 100.000 espectadores por vídeo. Una cantidad más que suficiente para sobrevivir gracias a sus otras inversiones.

El youtuber ha confesado que, en la época de Fortnite, llegó a ganar más de 300.000 euros al mes gracias a visitas y patrocinio del videojuego. Por eso, en 2019 anunció que, junto a Vegetta se convertían en los socios mayoritarios del equipo de eSports, Mad Lions.

En 2021, se subió a la ola de los NFTs, despertando gran controversia enr edes sociales. Lanzó su propia colección de NFTs junto con el artista Zigor, que se agotó, y defendió las criptomonedas.

Ahora, tras la caída de este tipo de monedas, Willyrex continúa defendiendo que el multivero ess el futuro, pero ha aprendido a no hablar de ello en sus canales.

La vida personal de Willyrex: casado y con una hija

Durante su estancia en Andorra, conoció a su actual mujer, Cristina Urbi, hija de la dueña del piso donde residía. La casera quiso ponerlos en contacto, preocupado por las altas horas de trabajo de Willyrex y consiguió que surgiera el amor.

En 2019, anunciaron que habían decidido prometerse y comenzar a organizar su boda. No obstante, por culpa de la pandemia todo fue pospuesto hasta julio de 2022.

Antes de eso, dieron la bienvenida a su primera hija, María, que actualmente tiene ya dos años y ha conseguido cambiar la vida del youtuber para siempre.