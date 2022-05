Willyrex reconoce que ha perdido lo que invirtió en NFTs, pero los sigue defendiendo: "Estamos en el mejor momento"

Los NFTs (Non-Fungile Tokens) vuelven a la conversación, aunque no precisamente porque estén teniendo éxito en el mercado. En las últimas semanas, muchos de los que habían invertido en ellos, así como en criptomonedas, han visto desaparecer su dinero. Aun así, Willyrex continúa defendiéndolos.

El youtuber es uno de los que más aboga por este tipo de arte digital y tiene su propia colección con el objetivo de crear, a largo plazo, algo "impresionante". Así lo ha explicado en su último vídeo llamado "Por qué tus NFTs y los míos se fueron a 0 dólares".

En él ha querido justificar las razones por la que todos los tokens que se han vendido ahora no tienen valor y ha echado la culpa a todos los que se unieron a la tendencia sin un proyecto concreto y después de ganar dinero, se fueron.

Sin embargo, como también ha tuiteado, está situación es "ideal" porque se han depurado del mercado a todos los que no estaban comprometidos. Reconoce que los próximos meses, los NFTs no subirán, pero que hay que seguir teniendo esperanza.

Este momento era justo lo que necesitaban los NFTs… poco ruido, poco hype, 90% de colecciones que desaparecen porque no tenian rumbo y sin embargo todas las noticias apuntan a adopcion masiva en los proximos meses, donde tendremos habra mas construido para el mainstream! 👏👏 — Willyrex (@WillyrexYT) May 23, 2022

Las respuestas a Willyrex

El también streamer ha desactivado los comentarios en YouTube del vídeo y después de cosechar más de 13.000 'no me gusta', también ha quitado esta función. Esto no ha impedido que cientos expresen su opinión por Twitter.

Estaba viendo lo de Willyrex y los NFTs otra vez y con los comentarios desactivados y los dislikes quitados es difícil valorar la respuesta del vídeo.



Pero los dislikes se pueden seguir viendo aunque Youtube no quiera y tiene su mérito tener 13.000 dislikes en 13 horas pic.twitter.com/o2ECV6T1x3 — Garrus (@SrGarrus) May 23, 2022

Hay una frase que ha cobrado especialmente importancia. "Yo ya dije que los NFTs se iban a ir a cero", ha declarado. Algo que muchos se han encargado de desmentir, mostrando una famosa captura de hace apenas unos meses.

willyrex activa los comentarios y nos reímos todos pic.twitter.com/ykPIxh99Hz — Adrián Galindo (@galiindo13) May 23, 2022

"Todos los que se ríen de los NFT no borréis los tuits que nos reíremos todos en un tiempo", decía en ese momento. No obstante, es él el que está siendo objeto de las burlas después de su publicación.

No solo eso. Muchos han criticado de que mandara el mensaje de que los NFTs iban a permitir que todos pudieran enriquecerse y al final, ha resultado ser todo lo contrario.

Él ha dicho en el vídeo que no tiene problemas de dinero y no le importa la caída del mercado. Algo que no puede decirse de muchos de sus fans que se siguieron al proyecto con unas promesas que aún no se están cumpliendo.