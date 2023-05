Shawn Mendes les da un consejo a sus fans sobre cómo superar la ansiedad

Shawn Mendes está en un momento alto en ese fácil cliché de la montaña rusa de la vida. No solo porque esté más centrado en su próximo trabajo sino porque ha vuelto a ser visto besándose y saliendo con quien era su novia hasta finales de 2021, Camila Cabello, con quien parece que ha resurgido el amor.

Sin embargo, él sabe que no siempre ha sido así. El intérprete de éxitos como Señorita o In my blood lleva un tiempo dando señales a sus seguidores de que se está recuperando de sus problemas de su salud mental y, a sus 24 años, ha querido compartir con sus seguidores algún que otro consejo para lidiar, precisamente, con la ansiedad.

En una reciente publicación en su Instagram, los más de 75 millones de followers del cantante han podido saber por boca del artista algunas de sus rutinas para poder sobrellevar mejor ciertos aspectos de su vida como la constante presión mediática y que son una forma práctica y recomendada por especialistas para todas aquellas personas que quieren trabajar en ellos mismos e intentar superar cuadros de estrés, ansiedad o depresión.

"Francamente, en ocasiones, cuando tengo mucha ansiedad, puedo llegar a sentir que hacer cosas como meditar, escribir un diario o trabajar con la respiración son muy difíciles de lograr", ha comenzado el artista junto a una serie de fotografías en las que aparece paseando en varios parajes con bastante conexión con la naturaleza, como una pequeña cascada, un desierto, un campo de flores o una playa.

"A veces solo necesito descansar y adentrarme un poco en la naturaleza", ha explicado Mendes, que reconoce que ha encontrado sus "lugares en la ciudad" a los que se puede "escapar durante una hora más o menos" cuando siente que el mundo se ha vuelto "intenso" y que las cosas de su alrededor "de veras que han cambiado" su vida.

"La naturaleza nos cura sin esfuerzo", ha añadido el canadiense, que ha finalizado con un deseo para sus seguidores: "Espero que estéis bien". Además, ha rematado su mensaje con un hashtag en el que recuerda que el mes de mayo es el que en Estados Unidos se ha dedicado a la concienciación sobre la salud mental.