DiCaprio e Irina, Camila Cabello y su ex Shawn, el mensaje de Bad Bunny a Kendall Jenner... Las parejas de Coachella

La primavera la sangre altera y no digamos ya en Coachella. El famoso festival californiano, que se celebra hasta el próximo domingo 23 de abril, está dando de sí varios titulares del mundo del corazón. Y, por lo visto, tiene visos de dar alguno más hasta que se acabe, ya sea por confirmación o por importantes ausencias.

Si se empiezan por estas últimas, ha sido bastante comentada la llegada como soltera de Kylie Jenner, quien apareció con su hermana Kendall y su buena amiga Hailey Bieber. Kylie, de quien se rumorea que está viéndose con Timothée Chalamet, no hizo comentarios al respecto, a pesar de que el actor sí que ha sido un asiduo al certamen otros años anteriores.

A pesar del "No Timmy" con el que lo describía una seguidora delante de la propia Kylie cuando le preguntaron si el intérprete de Dune o Mujercitas aparecería, su hermana Kendall Jenner pudo llevarse tanto la mejor como la peor parte.

Porque ella, que sí que está viéndose con el puertorriqueño Bad Bunny de una manera más pública —aunque aún no oficial—, se encontraba bailando sus canciones en el reservado cuando el boricua decidió mandar un mensaje desde el escenario que nadie ha sabido muy bien cómo interpretar.

"No saben lo que sentimos, no saben lo que pensamos, no saben como en realidad vivmos. En las redes sociales, en lugares, en la prensa se dicen mil cosas pero nunca, nunca, podrán saber la realidad de lo que siente un corazón. Por eso yo les digo que lo que ustedes vean por ahí que no salió de mi boca no lo crean", afirmaba ante miles de personas el autor de éxitos como Tití me preguntó.

El problema es que ni sus fans se ponen de acuerdo si bien esto hay que interpretarlo como que, al no haber confirmado nada en la prensa o en sus redes sociales, dejen de dar por sentado que está saliendo con Kendall o si bien no tiene nada que ver con el amor y sus palabras van dirigidas al periódico Times, que hizo una mala traducción de sus palabras, dando a entender que se arrepentía de escribir su tema El Apagón.

bad bunny lanzó una indirecta por el supuesto romance con kendall jenner en coachella o fue mi idea?hajsjdd pic.twitter.com/wWgC36lAOT — Nicolás🫀 (@nicolvsfl) April 15, 2023

Kylie Jenner attends Coachella without rumored beau Timothée Chalamet: ‘No Timmy’ https://t.co/qfZyJrM6Xr pic.twitter.com/63RKylWoNO — Page Six (@PageSix) April 16, 2023

Por su parte, si algo ha dejado claro Coachella es que cualquiera puede tener una tarde tonta en la que estás a gusto y alegre y aparece tu expareja y todo desemboca en un revival de lo que fue la relación. Y si no, que se lo digan a las redes, que se han vuelto locas con Camila Cabello y Shawn Mendes en el festival de California.

Porque aunque no se ha dejado todavía entrever si también puede significar un regreso de su pasión de antaño —estuvieron juntos desde 2019 a 2021—, los artífices de un éxito como Señorita no cesaron de darse, sin ocultarse lo más mínimo, muy apasionados besos, así como bailaron en mitad de Coachella como si estuviesen grabando uno de sus videoclips.

Shawn Mendes and Camila Cabello spotted kissing at Coachella. pic.twitter.com/QK5r9I1VsK — Pop Base (@PopBase) April 15, 2023

Para acabar, una sorpresa tremenda ha sido ver juntos, en el mismo espacio VIP, y charlando animosamente y bastante cercanos y cariñosos, a Leonardo DiCaprio con la modelo Irina Shayk, expareja de un buen amigo del actor, Bradley Cooper.

No tiene que significar que estén juntos ni que hayan tenido nada, aunque antes de que se identificase a la rusa se pensaba que se trataba de una nueva conquista del ganador del Oscar. Sin embargo, desde que se supo que era Irina, varios medios han reculado y hablan de una gran amistad entre ambos, aunque otros han recordado que hace apenas unas semanas, a primeros de marzo, ambos estaban cenando juntos con otros amigos en un restaurante francés.