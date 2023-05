Claudia reconoce en 'First Dates' que es "una mezcla explosiva de brasileña y murciana"

Claudia sorprendió a Carlos Sobera este martes al llegar al restaurante de First Dates con un look muy especial: "Mejor no te digo que me dejes tu chaqueta...", comentó el presentador. A lo que ella contestó entre risas: "Si se puede ir en sujetador...".

"Soy una mujer muy simpática, muy brasileña y, a la vez, muy murciana. Una mezcla explosiva", confesó. "Estoy buscando a un hombre que sea un caballero, cariñoso y honesto", explicó.

Eso sí, "no me gustan los piropos ni que sean pegajosos ni controladores. ¿Físicamente? Que sea una mezcla entre Matías Roure y Sobera", reconoció la esteticien.

Su cita fue Diego, que comentó: "He pasado un cáncer de colón y, después de 37 quimios y 55 kilos menos, aquí estoy, echándole alegría a la vida, que es lo que tengo".

Diego y Claudia, en 'First Dates'. MEDIASET

El presentador les llevó hasta su mesa para que pudieran cenar y, mientras, conocerse un poco más. "Es un hombre guapo, pero el cuerpo no le acompaña", destacó Claudia sobre su cita.

También hablaron de relaciones pasadas y de las que podrían surgir en un futuro, en el que la brasileña no se veía junto al alicantino: "Soy una mujer independiente y no me controla ni Dios", reconoció.

Al saber que Diego había perdido 55 kilos, Claudia señaló: "Tienes que perder más". Él no se lo tomó mal, y admitió que "pienso adelgazar otros 10 más".

Al final, el alicantino sí que quiso tener una segunda cita con Claudia "para conocerla un poquito más". Pero ella, en cambio, prefirió no volver a verle como pareja, "pero como amigos, sí".