Lisette, en 'First Dates': "Nunca, en mi vida, estaría con un 'Cayetano'"

Lisette dejó muy claras sus preferencias de pareja a su llegada este martes a First Dates: "Nunca, en mi vida, estaría con un 'Cayetano', con un pijo o con uno que viva en el barrio de Salamanca. Ellos solo se tatúan infinitos".

Y es que la madrileña también variaba de estilo según su estado de ánimo: "Un día puedo ser punky; otro estoy deprimida y soy emo… soy muchas cosas". Su cita fue Ángel, que con su moño, sus tatuajes y dilataciones entraba dentro de lo que buscaba la estudiante.

"Me gusta ir con camisa, pero no soy pijo; llevo barba y puedo ser un poco dejado; a la hora de vestir soy más urbano, pero no soy un hippie; tengo pintas de punky, pero no lo soy…", se describió el valenciano.

Lisette y Ángel, en 'First Dates'. MEDIASET

Ambos se gustaron al conocerse en la barra del local de Cuatro, y, tras mostrarse todos los tatuajes que llevaban y coincidir en que los de las manos eran los que más les habían dolido, pasaron a la mesa para ver si tenían más cosas en común.

Los piercings fue otro de los temas de conversación: "Me gustaría hacerme más, pero me dicen que parezco un colador. No tengo la culpa de que los demás sean unos básicos", señaló la madrileña.

Al final, el valenciano sí que quiso tener una segunda cita con Lisette: "Me lo he pasado muy bien, me gusta como es mentalmente y es guapa". Ella, por su parte, coincidió con el camarero y también quiso volver a verle: "Me ha caído muy bien".