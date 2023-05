Maribel, sobre su cita en 'First Dates': "¿Se ha escapado de algún museo de ciencia?"

"¡El Puma en persona!", exclamó este lunes Carlos Sobera al ver entrar a Paco en First Dates. "Me suelen comparar con él, con Ricky Martin o con Georgie Dann", afirmó el ciudadrealeño.

"Tengo la virtud de ser muy elegante, y eso, con mi edad (79 años) hay muy pocos en mi pueblo, Puertollano, que se pongan a mi altura", destacó el comensal.

"Llevo soltero toda la vida, nunca me he casado, pero estoy buscando una pareja para tener una vida casera. Me apetece tener pareja porque estoy cansado de estar solo", añadió.

Paco y Maribel, en 'First Dates'. MEDIASET



Su cita fue Maribel, que reconoció ser una antisistema: "Ni comulgo ni comulgaré con el sistema, soy desobediente ante una ley injusta. Proclamo la desobediencia civil".

Al ver a Paco, la de Valdepeñas se quedó petrificada y comentó entre risas: "¿Se ha escapado de algún museo de ciencia?", pero al ciudadrealeño tampoco le gustó: "No es el tipo de mujer que busco".

Ambos pasaron a la mesa para cenar, pero durante la velada no consiguieron encontrar nada en común, por lo que la decisión final estaba decidida desde el principio.

"Me ha parecido buena persona y tendría una segunda cita para conocernos mejor, pero para una amistad", reconoció Paco. Mientras que Maribel tampoco se veía con futuro con el ciudadrealeño: "Como amigos podríamos quedar porque hay cosas que no estamos en la misma onda para ser pareja".