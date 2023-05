El candidato de Junts por Barcelona, Xavier Trias, ha asegurado que buscará mantener "buenas relaciones" con el Gobierno, pero ha avisado que no piensa ser "un cordero". "La obligación es tener buenas relaciones, esto no quiere decir ser un cordero. (...) Tenemos que exigir respeto y que no nos tomen el pelo económicamente con la financiación", ha dicho este martes preguntado sobre su estrategia internacional para Barcelona, puesto que pretende acoger "actos multilaterales".

En esta línea, el ex consejero de Economía Jaume Giró ha reclamado "relanzar" Barcelona "como capital económica del progreso y el bienestar del Mediterráneo" donde los "emprendedores e innovadores se sientan cómodos".

Trias ha celebrado la encuesta publicada este martes por El Confidencial que lo sitúa primero en la carrera por Barcelona: "Ya era hora! Y, además, esta no lo he pagado yo".

El candidato mantiene la mano extendida al republicano Ernest Maragall y el socialista Jaume Collboni, con quien espera "entederse".