Hailey Bieber quiere tener hijos con Justin Bieber, pero tiene "un gran miedo"

Desde que se casaran en 2018, los rumores sobre un posible embarazo de Hailey Bieber han sido una constante en la vida de la modelo y de su esposo, el cantante Justin Bieber. A pesar de ello, el matrimonio los ha ido desmintiendo uno tras otro —con Hailey incluso dando a conocer el pasado noviembre que padecía quistes de ovarios—. Ahora, además, ha dado una razón de peso por la cual aún no han tenido hijos.

En una entrevista con el periódico The Times en la que se ha sincerado, la también empresaria de 26 años se ha sincerado sobre su deseo de convertirse en madre y formar una familia con el cantante de éxitos como Baby o Peaches. Si bien para ello habría que entender los problemas que han pasado juntos, como los constantes rumores de crisis o la relación que guardan con laxpareja de Justin, Selena Gomez.

Hailey Bieber ha explicado que a ella le encantaría tener hijos. "¡Literalmente me paso el día llorando por esto! Tengo muchas ganas de tener hijos, pero me da miedo", ha comenzado diciendo la sobrina de Alec Baldwin. "Pero ya es duro que la gente hable sobre mi esposo o sobre mis amigos. No me quiero ni imaginar tener que enfrentarme a la gente diciendo cualquier cosa sobre un bebé", ha declarado.

Y es que Hailey es una de las celebrities que más odio reciben en redes sociales, precisamente porque muchos usuarios se pusieron del lado de Gomez y, en lugar de aceptar que dos de sus artistas favoritos no están juntos, descargan su ira en comentarios hacia la modelo.

No por ello niega que en el futuro tengan hijos, dado que matizó sus anteriores palabras añadiendo que cuando ocurra lo único que tendrán que hacer es darles todo el amor posible y evitar que esos comentarios de haters les afecten: "Solo podremos hacerlo lo mejor que sabemos para criarlos y que se sientan queridos y protegidos".

Porque para ella, tener un hijo requiere un esfuerzo a la altura de mantener viva la llama de un matrimonio, y de eso ella va más que sobrada: "Él sigue siendo la persona a la quiero volver, corriendo si hace falta… Puede que vuele a algún sitio para hacer un trabajo, pero no puedo esperar a volver pronto y poder pasar un rato juntos. Siento que eso se debe al esfuerzo que hemos hecho por ambas partes".

A pesar de todo ese acoso mediático, y aunque tampoco da una fecha, sí que Hailey ha admitido que su esperanza es que en unos cinco años en su vida ya haya niños. "A veces tengo esta clase de pensamiento profundo de 'solo tenemos una oportunidad en la vida', así que se intenta hacer todo lo posible para asimilarlo y disfrutarlo y querer a los míos y lo que hago. Eso es lo realmente importante para mí", ha finalizado.