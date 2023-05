Una mujer ‘resucita’ en Galicia: “Empezó a moverse y nos quedamos todos acojonados”

A María Berta Rodríguez le dieron por muerta, pero en medio de la consternación de sus familiares "resucitó". La salud de esta mujer, gallega, de 77 años, era frágil desde que había sido operada del corazón. A eso se sumaban los síntomas de una diabetes.

El día del susto estaba desayunando en la cocina de su casa y de repente se sintió mareada y se puso blanca, según el testimonio de su hijo, Kiko García, recogido por el periódico La Voz de Galicia.

“Pensamos que era una bajada de azúcar, pero como cada vez iba a peor, pulsamos el botón que tiene de la Cruz Roja (servicio de teleasistencia)”; cuenta su hijo.

Estaba “muy fría” y se puso de un color “blanco cenizo”, con los labios como “transparentes”, según el relato.

Los sanitarios que la atendieron en el domicilio le tomaron la tensión y las constantes vitales y certificaron la muerte. Luego le preguntaron al hijo si quería que la llevaran en ambulancia al hospital y este decidió que ya no valía la pena y que lo mejor era ponerse en contacto con sus familiares y la funeraria.

Pero, mientras el hijo estaba llorando y haciendo las llamadas, María Berta despertó. “Empezó a moverse y nos quedamos todos acojonados, no dábamos crédito. Al principio, no hacía nada, pero poco a poco fue empezando a respirar y a reaccionar, y de camino al hospital ya comenzó a hablar y a decir su nombre”, relata su hijo.

A su llegada al hospital, los médicos confirmaron que le había dado un síncope que casi acaba con su vida, pero resucitó.

Tras el mal trago vivido, Kiko le pone un poco de humor a todo lo sucedido y recuerda como cuando su madre resucitó tuvo que volver a llamar a su hermano para decirle que ya no fuera a casa, que mamá estaba viva. "Él no me creía, pensaba que se lo decía para que no se apurara y viniera más tranquilo".

También han hablado muchas veces desde entonces de si su madre había visto esa famosa luz al final del túnel, y siempre bromean con ella y le preguntan: "Mamá, ¿qué fue lo que viste que no te gustó y volviste".