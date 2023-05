Más acusaciones de plagio del 'Tatoo' de Loreen: ¿peligra su victoria en Eurovisión?

Loreen volvió a pisar -y a ganar- en suelo eurovisivo. La ganadora del festival en 2012, con Euphoria, regresó para representar de nuevo a Suecia y, de paso, hacer buenas las apuestas, ya que repitió triunfo, coronándose como la primera mujer en la historia en hacerlo.

Tattoo es el título de la canción con la que representó a su país. Un tema que contiene fragmentos de The Winner Takes It All, de ABBA, con un estribillo potente que se asemeja mucho a Euphoria.

Pero eso no es eso lo que había llamado la atención y llevaba semanas provocando cierta controversia o eurodrama, hablando en contexto. Era, denunciaban muchos usuarios en las redes sociales, su gran parecido con Flying Free, el himno de música electrónica de los noventa asociado a la discoteca española Pont Aeri y cuyos autores son el productor Dj Ruboy y Dj Skudero.

¿Plagio, coincidencia u homenaje?, se preguntaban muchos internautas. Aunque no se sabe la respuesta, y la línea entre uno y lo otro es muy pequeña, lo cierto es que las intros de Tattoo y Flying Free son tan parecidas que las notas encajan exactamente.

Bueno yo dejo esta mezcla rápida que he hecho con Tattoo de Loreen y una canción de culto popular llamada Flying Free y ya me voy pic.twitter.com/KR9fF1h1oy — 🎮 Paula G 🐧🏳️‍🌈 (@PauGranger) February 27, 2023

Ahora, tras su victoria en la edición de este 2023, se han intensificado esas críticas por lo que, consideran, es un plagio descarado. Un ejemplo ha sido en la mañana de este domingo, donde Socialité se hacía eco de la noticia, llegando a asegurar, incluso, que podría peligrar su victoria en Eurovisión. "Yo tengo oído musical muy desarrollado y, aparentemente, son iguales", reaccionó María Patiño al escuchar ambas versiones.