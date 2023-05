El acierto de Loreen que suele ser un fallo habitual en Eurovisión

La tecnología arrasa con todo a velocidad de vértigo. También en la televisión. Eurovisión siempre ha sabido incorporar la innovación para ser más espectacular. Este año, incluso aún más con un escenario donde el sublime juego de pantallas, luces y realización ha permitido a cada país una buena dosis de alardes estéticos y escénicos. Pero, a veces, tal precisión escénica provoca que el festival sea más pronosticable, pues las actuaciones vienen de las semifinales repetidas como un reloj. No hay casi margen a la sorpresa. Como mucho algún desafine.

Tan marcado está todo que la segunda victoria eurovisiva de Loreen de Suecia no ha sombrado a nadie. Su canción Tattoo ha cumplido la expectativa sembrada durante semanas. La estampa que lograba su escenografía era recordable. Por creativa pero, también, por concreta.

El error recurrente en Eurovisión empieza a ser quedarse embaucado por el superescenario. Y empezar a aprovechar cada uno de su multitud de efectos especiales. Un poco de humo por aquí, una luz por allá, una cámara voladora por allí, que se vea bien el pantallón del suelo. Tantas cosas por sobreusar que es fácil hacer que el decorado esconda al artista. Es lo que ha pasado a España, de hecho, que ha hecho muy bien el trabajo de enseñar las bondades de Blanca Paloma a las otras delegaciones (se ha notado en la acogida por los jurados), pero sin embargo el televoto sólo ha conseguido 5 points porque los espectadores no han tenido margen para ver lo que realmente distinguía al Eaea debido a una dirección artística más perdida en la floritura del gran plano general que en el set más próximo de nuestro Benidorm Fest.

Los planos del escenario gigante encendido los tienen todos los países, lo que diferencia a cada propuesta del resto es la habilidad para focalizar el carisma de cada artista que no se parece a nadie. Centrar el foco en el protagonista, resaltar su cualidad frente al resto sin que parezca que va caminando hacia ninguna parte por el escenario. Así ha vuelto a brillar Loreen con su "sandwichera" portátil que la trasladaba a un universo único en la noche y que aupaba su interpretación. No parecía el escenario en el que estaban el resto de cantantes. Un viejo y manoseado truco escénico: limitar el espacio de la artista para que nadie se pierda. Ni la atención del espectador, ni el carácter de Loreen.

La propia BBC ha sabido aprovechar también esa expresividad de Loreen. Tras la actuación final de Loreen la cadena británica no ha corrido a los planos generales que fardan del poderío del auditorio que han montado y se ha regodeado en la fuerza del primer plano de Loreen subida a su plataforma. Ahí se crea esa todopoderosa conexión con el espectador, ahí estaba la noticia. Tan sencillo y tan olvidado en Eurovisión. Porque la emoción en televisión se narra en primer plano. No en planos lejanos intercambiables. No es nada nuevo.

Como tampoco es nada nueva la fiesta de ilusiones que consigue Eurovisión cada doce meses desde hace casi setenta años gracias a su habilidad para a congregar pasiones estatales, ilusiones de la audiencia y creatividad musical. Todo junto, sin medias tintas. Una creatividad musical que moviliza estímulos e incluso sensibilidades, aunque tu país no gane.