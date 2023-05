Eva Soriano, indignada por la victoria de Loreen en Eurovisión, sigue su guerra contra ella: "En mi propio país..."

Movistar Plus

Eva Soriano ni perdona ni olvida. La guerra abierta que la cómica mantiene con Loreen, que este sábado se proclamó, por segunda vez, vencedora de Eurovisión, tuvo un nuevo capítulo durante las votaciones del festival.

Un capítulo que, de paso, se ha hecho viral en las redes sociales por los comentarios en directo de Eva hacia la cantante sueca... y también hacia el criterio del jurado experto de España, que que dio los 12 puntos a Loreen.

"En mi propio país…", se lamentaba la presentadora, en sus stories de Instagram, para luego escribir en Twitter una reflexión final acerca de la victoria de su archienemiga.

"Hoy no ha ganado Loreen, he perdido yo", reconocía Eva Soriano tras una votaciones que no dejaban lugar a dudas sobre quién era la ganadora absoluta de la edición.

El desencuentro entre Eva Soriano y Loreen se remonta al mes de febrero, cuando coincidieron en la Gala Drag Queen de Gáldar, que tuvo lugar en Gran Canaria y de la que fue la cómica fue conductora junto a Lala Chus y Álex Mercurio,

Tras la ceremonia, estaba previsto un concierto de Loreen, pero las cosas no salieron como se preveía, ya que la sueca salió a cantar cuando el evento drag todavía, por lo que este tuvo que detenerse.

"Llegó de Suecia con todo su coño y dijo: 'yo tenía que hacer un concierto después de la gala, pero lo voy a hacer dentro de la gala'. Nos tuvimos que comer casi 45 minutos más de gala mientras la gente estaba allí, después de dos horas viendo todas las drags, solo porque Loreen no quería hacer el concierto después", contó, ofendida, la propia Eva en La Resistencia.