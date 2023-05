Eurovisión no solo genera entusiasmo en Europa, sino también fuera de nuestras fronteras. Un buen ejemplo de ello es la participación de Australia en el certamen, mientras que en EE UU, medios como The New York Times han dedicado una retransmisión en directo sobre este espectáculo musical que ha tenido a Liverpool como ciudad anfitriona y en el que la sueca Loreen se ha coronado como la ganadora.

A pesar de que la impecable actuación de Blanca Paloma no consiguió llegar al público internacional del festival —que le otorgó solo 5 puntos del televoto y la dejó en 17ª posición— no dejó indiferente a nadie, tampoco a los periodistas del citado medio estadounidense, que han descrito de una forma muy significativa a la representante española en Eurovisión 2023.

En concreto, Elisabeth Vincentelli, una de las periodistas encargadas de cubrir este certamen, ha empleado dos palabras para definir la puesta en escena y la canción de la ilicitana, que ha valorado de forma positiva en su conjunto.

"España es el primer número que adoro con todo mi corazón: intenso y raro. Desafía las convenciones y funciona completamente en sus propios términos. Esto es muy de Eurovisión", ha opinado Vincentelli en un comentario durante la narración en directo, que algunos no han pasado por alto y así lo han destacado en Twitter.

Scott Bryan, otro enviado especial a Liverpool para The New York Times, aseguraba este sábado al hablar de Blanca Paloma que "tiene un estilo y un sonido diferente, mezclando sonidos tradicionales del flamenco y un ritmo electrónico adictivo".

Finalmente, la opinión de la audiencia eurovisiva fue una gran losa para las aspiraciones de la delegación española, que soñaba con un buen puesto como el de Chanel el año pasado, que escaló hasta la tercera posición, solo superada por Ucrania y Reino Unido.