La gran favorita para ganar Eurovisión, Loreen, acusada de plagiar 'Flying free'

Suecia ya tiene a su representante y canción para Eurovisión: Loreen. El pasado sábado se celebró la gran final del Melodifestivalen 2023 en el Friends Arena de Estocolmo y concluyó con la victoria de Loreen, quien ya ganó el certamen en 2012 con Euphoria.

Tattoo es el título de la canción con la que representará a su país. Un tema que contiene fragmentos de The Winner Takes It All de ABBA, con un estribillo potente que se asemeja mucho a Euphoria.

Pero eso no es eso lo que ha llamado la atención y ha provocado cierta controversia o eurodrama, hablando en contexto. Ha sido, denuncian muchos usuarios en las redes sociales, su gran parecido con Flying free, el himno de música electrónica de los noventa.

¿Plagio u homenaje?, se preguntan muchos internautas. Aunque no se sabe la respuesta, y la línea entre uno y lo otro es muy pequeña, lo cierto es que las intro de Tattoo y Flying free son tan parecidos que las notas encajan exactamente.