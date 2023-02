Así es 'Tattoo', la canción de Loreen en el Melodifestivalen 2023, la preselección de Suecia para Eurovisión

El pasado sábado se celebró el Melodifestivalen 2023, la preselección de Suecia para elegir a su represetante en Eurovisión. Una de las concursantes fue la cantante Loreen.

La artista ya actuó en representación de su país en 2012, convirtiéndose en la ganadora de la edición del año citado con 372 puntos. Ahora, ha vuelto a probar suerte para ver si puede volver a ser la voz de Suecia en este festival.

Tattoo es el título de la canción que ha presentado para su candidatura. Un tema que contiene fragmentos de The Winner Takes It All de ABBA, con un estribillo potente que se asemeja mucho a Euphoria, el tema con el que se llevó el galardón en Eurovisión.

Pese a que un espontáneo saltase al escenario e interrumpiese su actuación, Loreen ganó la última eliminatoria del Melodifestivalen, por lo que luchará por la candidatura final el próximo sábado 11 de marzo, donde se disputará el primer puesto con otros 11 artistas, entre los que se encuentran el grupo Smash Into Pieces.

Loreen opina sobre el espontáneo que interrumpió su canción en el Melodifestivalen 2023



Tras la presencia de un espontáneo en su actuación durante el Melodifestivalen 2023, Loreen ha ofrecido unas declaraciones para Escxtra en las que habla de este acontecimiento.

No entendí qué pasaba, pensé que era un problema técnico. Vi al chico, pero creí que estaba bailando, la verdad", aseguró Loreen. "Así que pensé 'vale, se lo está pasando bien. Yo me lo estoy pasando bien, él también'".

"No fue para tanto, no sentí que tuviera malas intenciones o algo así, para nada", respondió, restándole importancia y, además, resaltando la labor de los activistas.

"Muchos de ellos hacen un gran trabajo en cosas como la lucha por los derechos humanos y son temas muy importantes, así que lo entiendo. No me pareció importante, sentí que después reconectaba con todos vosotros, así que dije 'vamos a actuar otra vez'", concluyó ante el reportero que la entrevistó.