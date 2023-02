Tras la victoria en Eurovisión 2022 de Ucrania, país representado por Stefania de Kalush Orchestra, la celebración de este año ha sido acogida por el segundo finalista debido a la guerra. Reino Unido (que llevó Space Man de Sam Ryder) será el país anfitrión de este festival, que tendrá lugar en Liverpool.

Con el eslogan United by Music ("Unidos por la música"), la EBU (Unión Europea de Radiodifusión), la cadena británica BBC y la UA:PBC (televisión pública ucraniana) centrarán la edición de este año en la unión y la solidaridad debido al momento por el que pasa Ucrania.

El escenario del Liverpool Arena será el que acoja las dos semifinales y la final, que se celebrarán el 9, 11 y 13 de mayo, respectivamente. Este 2023, los participantes de Eurovisión serán 37 países, muchos de los cuales ya han mostrado sus representantes.

1. Albania

Albina & Familja Kelmendi representarán a Albania interpretando Duje.

2. ​Alemania

Alemania aún no ha anunciado ni su canción ni su artista, pero celebrará su preselección el 3 de marzo.

3. Armenia

Armenia ha anunciado que su artista será Brunette, pero su canción no la lanzará hasta marzo.

4. ​Australia

Australia aún no ha anunciado ni su canción ni su artista.

​5. Austria

Austria ha anunciado que sus representantes serán Teya & Salena, pero no lanzará su canción hasta el 8 de marzo.

​6. Azerbaiyán

Azerbaiyán aún no ha anunciado ni su canción ni su artista.

​7. Bélgica

Gustaph representará a Bélgica interpretando Because of You.

​8. Chipre

Chipre ha anunciado que su representante será Andrew Lambrou, pero aún no ha confirmado su canción.

​9. Croacia

La banda Let 3 representará a Croacia cantando Mama ŠČ!.

​10.​ Dinamarca

Reiley representará a Dinamarca cantando Breaking My Heart.

11. Eslovenia

Joker Out representará a Eslovenia cantando Carpe Diem.

12. España

Blanca Paloma representará a España cantando Eaea.

13. Estonia



Alika representará a Estonia cantando Bridges.

14. Finlandia

Finlandia aún no ha anunciado ni su canción ni su artista, pero celebrará su preselección el 25 de febrero.

15. Francia

Francia ha anunciado que su representante será la cantautora La Zarra, pero no lanzará su canción hasta el 19 de febrero.

16. Georgia

Georgia ha anunciado que su representante será Iru Khechanovi, pero aún no ha confirmado su canción.

17. Grecia

Victor Vernicos representará a Grecia interpretando What They Say, aunque la canción aún no se ha lanzado.

18. Islandia

Islandia aún no ha anunciado ni su canción ni su artista, pero celebrará la final de su preselección el 4 de marzo.

19. Irlanda

Wild Youth representará a Irlanda interpretando We Are One.

20. Israel

Noa Kirel representará a Israel interpretando Unicorn, aunque la canción se lanzará en marzo

21. Italia

Marco Mengoni representará a Italia interpretando Due vite.

22. Letonia

Sudden Lights representará a Letonia interpretando Aijā.

23. Lituania

Lituania aún no ha anunciado ni su canción ni su artista, pero celebrará la final de su preselección el 18 de febrero.

24. Malta

The Busker representará a Malta cantando Dance (Our Own Party).

25. Moldavia

Moldavia aún no ha anunciado ni su canción ni su artista, pero celebrará su preselección el 4 de marzo.

26. Noruega

Alessandra representará a Noruega cantando Queen of Kings.

27. Países Bajos

Países Bajos ha anunciado que sus artistas serán Mia Nicolai & Dion Cooper, pero su canción no se ha lanzado aún.

28. Polonia

Polonia aún no ha anunciado ni su canción ni su artista, pero celebrará su preselección el 26 de febrero.

29. Portugal

Portugal aún no ha anunciado ni su canción ni su artista, pero celebrará la final de su preselección el 11 de marzo.

30. San Marino

San Marino aún no ha anunciado ni su canción ni su artista, pero celebrará su preselección el 25 de febrero.

31. Serbia

Serbia aún no ha anunciado ni su canción ni su artista, pero celebrará la final de su preselección el 4 de marzo.

32. Suecia

Suecia aún no ha anunciado ni su canción ni su artista, pero celebrará la final de su preselección el 11 de marzo.

33. Suiza

Suiza aún no ha anunciado ni su canción ni su artista.

34. Reino Unido

Reino Unido aún no ha anunciado ni su canción ni su artista.

​35. República Checa

Vesna representará a República Checa interpretando My Sister's Crown.

36. Rumania



Theodor Andrei representará a Rumania cantando D.G.T. (Off and On).

37. Ucrania

Tvorchi representará a Ucrania cantando Heart of Steel.