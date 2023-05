Cómo un pequeño propietario puede perder unos 14.000 euros por la nueva ley de vivienda

La nueva ley de vivienda supone un gran varapalo a los propietarios. En caso de que un inquilino decida no pagar y convertirse en 'inquiokupa', tiene todo el terreno abonado para poder hacerlo, ya que las trabas administrativas que se le impongan retrasarán los juicios con graves pérdidas para los titulares de las viviendas.

El Gobierno, en vez de crear condiciones para que bajen los alquileres, ha convertido a los propietarios en trabajadores sociales, obligándoles a dar vivienda gratis, durante un largo periodo de tiempo si son grandes tenedores, con pocas esperanzas de recuperar las cantidades no pagadas.

Un primer consejo: jamás dejar que el contrato de luz, gas y agua siga a nombre del propietario. Si el inquilino pone el contrato a su nombre se evita que, si decide no pagar, le lleguen al propietario facturas interminables o no pueda cortarle la luz o el agua por no pagar.

Arturo Ortiz Abogado Arturo Ortiz es socio director del despacho AJM Abogados, ubicado en Madrid.

Aquí algunas claves si eres pequeño propietario:

Renta

No puedes subir la renta anual por encima del Índice de Garantía de Competitividad, un índice inferior al IPC que provocará una pérdida de poder adquisitivo para el pequeño propietario.

En los contratos anteriores a la nueva ley el incremento de la renta no podrá ser superior al 3%.

Esto hará que la renta inicial suba de forma irremediable, pues estando el IPC al 4,6, y el Índice de Competitividad con un tope del 2%, los propietarios para no perder poder adquisitivo tendrán en cuenta ese tope para el precio del alquiler, sabiendo que el IPC sube pero ellos solo pueden incrementar un 2%.

No obstante, parece que se va a aprobar un índice específico. Pero, además, el alquiler se fijará si la zona es tensionada sobre la renta del contrato anterior.

Gastos de la inmobiliaria y contrato

Estos gastos son exclusivos del propietario, lo que quiere decir que, si se usan estos servicios, se tendrán en cuenta a la hora de fijar la renta.

No se puede pagar la renta en metálico.

En el caso de impago de rentas, para acudir al desahucio, el propietario deberá acreditar el número de sus viviendas, además de manifestar si el alquiler ha sido para vivienda habitual del inquilino o si el inquilino es vulnerable, que será en la inmensa mayoría de los casos. Si alguien no paga la vivienda podrá pedir una prórroga adicional de dos meses.

La actual situación de colapso de la justicia, y seguramente de los servicios sociales, implicará una media de retraso de unos seis meses. Si ahora un juicio de desahucio dura unos nueve meses a los que añadimos dos meses más para efectuarlo, el pequeño propietario tardará unos 14 meses en recuperar la posesión, 14 meses sin cobrar lo que puede implicar en una gran ciudad unos 14.000 euros de perdida.

Desde luego, quien se encuentre en esta situación debe iniciar los tramites cuanto antes.