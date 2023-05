Blanca Paloma, ovacionada durante 20 segundos tras su espectacular primer ensayo para la gran final de Eurovisión 2023

Las expectativas sobre Blanca Paloma están cada vez más altas. La representante española en el Festival de Eurovisión 2023 ha presentado este viernes su último ensayo antes de la Gran Final, y el resultado ha sido una ovación de 20 segundos y una sucesión de halagos por parte de la audiencia y de la crítica especializada, que la ponen en muy buen lugar.

La cantante se ha dejado la piel en el que habría sido su mejor directo hasta el momento, en palabras de los expertos. Después de la celebración de la segunda semifinal, la UER, en colaboración con la BBC, han ofrecido sobre las 12.00 horas.

El evento, que ha tenido lugar en Liverpool, ciudad que acogerá la gran noche de la música -el festival se celebrará en el Liverpool Arena, un estadio situado en la ciudad que fue inaugurado en el año 2008-, ha estado presentado por la rapera Alesha Dixon, la actriz Hannah Waddingham, la ucraniana Julia Sanina y el reconocido presentador inglés Graham Norton, quienes también han caído rendidas a Blanca Poloma y su EAEA.

Poderosa nuestra @BlancaPaloma_rb en el primer ensayo de la final de #Eurovision.



Plano cenital, mejor enfocado ✅️

Plano del arquero, perfecto ✅️



Confirmado que 🇪🇸 cierra bloque y hay una pausa larga antes de la actuación de Loreen. #Eurovision #EuroEnsayosFinal pic.twitter.com/JNDArZ6mAS — Eurovision-Spain.com | PrePartyES (@eurospaincom) May 12, 2023

En el ensayo han participado 15 concursantes. La cantante se ha subido sobre el escenario con sus cinco bailarinas y ha interpretado la canción, manteniendo la dinámica del Benidorm Fest y logrando que su tema se encuentre entre los mejor valorados de las casas de apuestas.

En una entrevista con 20minutos, la propia cantante ilicitana compartió su valoración sobre el posible ganador del certamen: "Las apuestas están muy claras. Me encanta la sueca Loreen, obviamente, pero como ya ganó en el año 2012… ¿por qué no dejar paso? Creo que Käärijä, el de Finlandia, es una opción muy válida: tiene mucha personalidad, es muy salvaje e invita a expresarse con libertad. Mi canción, EAEA, también tiene esos ingredientes y yo no pierdo la esperanza hasta el último momento. A un concurso se viene a ganar. Eso de venir solo a participar… no lo veo. Y a perder por supuesto que no hemos venido. Hemos venido a darlo todo".