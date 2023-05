Blanca Paloma: "Loreen ya ganó Eurovisión. La de Finlandia es una opción muy válida"

En Liverpool, ciudad que sabe de música mucho más allá de The Beatles, la representante de RTVE en el Festival de Eurovisión calma sus nervios antes de la gran final de este sábado a base de concentración, pilates y la buena compañía de su equipo, que ya son parte de su familia.

La artista ilicitana se aloja en un céntrico hotel de la ciudad británica que, aunque no se encuentra en la mítica Penny Lane, está situado en Hope Street, o lo que sería "la calle esperanza" en el idioma de Cervantes. Y es que, pese a estar entre las favoritas pero no entre las dos candidaturas que parece se llevarán el micrófono de cristal, la esperanza es lo último que pierde Blanca Paloma.

Entre vestidos, muchos pares de zapatos de los que ha usado desde que llegó a Liverpool, maquillaje e incluso una máquina de coser lista para dar la típica puntada de última hora, Blanca Paloma nos recibe en su centro de operaciones para concedernos la que será su última entrevista con un medio de comunicación antes de su esperada actuación en Eurovisión.

¿Cómo está? ¿Se encuentra nerviosa?

Nervios no tengo ni quiero tenerlos. No quiero decir que no sea un gran reto para mí, porque lo es. Quiero hacer una actuación de diez pero, para mí, el éxito es salir a ejecutar una obra maestra y ya está. ¡Que quede donde tenga que quedar! Yo estoy muy satisfecha y me siento muy representada por la candidatura que llevamos.

¿Cree que Europa está preparada para una propuesta tan racial como la suya?

Yo estoy preparada y creo que es una oportunidad para que Europa reciba un impacto de algo que, aunque está preparada, le va a sorprender.

Suecia y Finlandia son los grandes favoritos

Si no ganase usted, ¿quién cree que ganará Eurovisión este año?

Las apuestas están muy claras. Me encanta la sueca Loreen, obviamente, pero como ya ganó en el año 2012… ¿por qué no dejar paso? Creo que Käärijä, el de Finlandia, es una opción muy válida: tiene mucha personalidad, es muy salvaje e invita a expresarse con libertad. Mi canción, EAEA, también tiene esos ingredientes y yo no pierdo la esperanza hasta el último momento. A un concurso se viene a ganar. Eso de venir solo a participar… no lo veo. Y a perder por supuesto que no hemos venido. Hemos venido a darlo todo.

"Eurovisión es agotador"

¿Cómo está viviendo el Festival desde dentro? ¿Lo esperaba así?

Es agotador. Por eso lo más importante es descansar para llegar a la actuación con energía para darlo todo. Está muy organizado. Estamos rodeados de un montón de profesionales que hacen que esto sea una experiencia de un aprendizaje brutal. Hay un compañerismo increíble y los compañeros nos abrazamos cada vez que nos vemos por los pasillos. Esto une muchísimo: somos una gran familia.

Hemos podido ver en YouTube cómo han sido los ensayos de su actuación ¿se guarda alguna sorpresa para la gran final?

Desde el Benidorm Fest teníamos muy claro que queríamos mantener el concepto. Hemos tenido que adaptar algunas cosas y creo que las sorpresas ya se han revelado. ¡Bastante he cambiado con la nota final, que es diferente a lo que hice en Benidorm! En Eurovisión un melisma es todo un reto, queridos.

(*Melisma es la técnica de cambiar la altura musical de una sílaba de la letra de una canción mientras se canta).

"Yo no soy de 'eurodramas'"

En las redes sociales se han comentado bastante algunos cambios en la realización de su actuación con respecto a lo que pudimos vimos en el Benidorm Fest. ¿Han supuesto para usted y su equipo un ‘eurodrama’ las imposibilidades técnicas de la BBC?

No. Yo no soy de dramas en mi vida real y mucho menos en estos contextos. Todo el mundo sabe que lo estamos dando todo. Los eurofans de verdad nos han apoyado y saben que estamos luchando para que esto sea de 10 hasta el último momento. Estoy muy tranquila y muy contenta viendo a dónde hemos llegado. Ahora me toca defenderlo como una campeona, que ya es un reto.

¿Le gustaría mandar algún mensaje a nuestros lectores?

Os quiero. Muchas gracias por todo vuestro apoyo. Ojalá lo disfrutéis tanto como yo. Hasta Liverpool… ¡y más allá!