La okupación de dos edificios en la plaza Bonanova de Barcelona sigue suponiendo un gran quebradero de cabeza para los vecinos y para los agentes de la Policía que intentan templar los ánimos para evitar más enfrentamientos.

Durante la tarde del pasado jueves, como estaba previsto, se produjeron graves altercados entre los okupas y sus partidarios contra las personas que desean su desalojo para poder volver a la normalidad.

Este viernes, Espejo Público ha podido hablar en directo con una vecina del edificio de enfrente de 'El Kubo'. Durante su declaración, la mujer ha señalado que el pasado jueves tuvo que pedir al colegio de sus hijos que el autobús escolar cambiase su ruta o la iniciase antes en vista de los altercados que estaban previstos para las siguientes horas.

Asimismo, la vecina ha recalcado que los accesos a los colegios de la zona se están viendo afectados por los incidentes ocasionados por los okupas. De la misma manera, las actividades que se realizan en el polideportivo de la Bonanova no se pueden llevar a cabo.

"Ayer tuve que anular una cita médica con mi hija porque no quería que mi padre recogiera a mi otro hijo del colegio. No podemos conciliar. Hay un problema de organización", ha agregado la vecina que, además, ha apuntado que, pese a todo, no ha cambiado nada y los pisos siguen okupados: "Mi hijo tiene siete años y tiene miedo".

Finalmente, la mujer ha narrado el enfrentamiento que tuvo con una de las okupas: "Han puesto vallas municipales y palos a modo de fortificación. Pueden caer encima de los viandantes. Justo vi que entraba una chica y le comenté que eso podía caerse y hacer daño a algún peatón. Me contestó que estuviera tranquila porque estaba muy bien atado. No entiendo por qué la Policía no hace nada".