La tensión entre los okupas violentos de la plaza Bonanova de Barcelona, los vecinos que desean que sean desalojados cuanto antes, la empresa de desokupación que se está manifestando en las calles y la Policía, que trata de velar por la seguridad de todos ellos, no hace más que crecer.

En los últimos días, se ha comentado el caso de Manuel, un joven que llamó la atención a los okupas por el ruido que estaban haciendo en el edificio en el que se alojan ilegalmente. Tras su advertencia, el joven aseguró que los okupas le habían lanzado un cohete hacia la cara y que, por suerte, pudo protegerse con su brazo. Aunque esto le produjo una herida por la que le tuvieron que dar seis puntos.

Este jueves, En boca de todos ha podido hablar en directo con Manuel que, ahora, ha denunciado en el matinal estar recibiendo amenazas tanto verbales como a través de las redes sociales por haber contado su historia en diferentes medios de comunicación.

"Te vamos a matar, vas a ver lo que te vamos a hacer, vete disfrutando el último tiempo que te queda…", son algunas de las amenazas que Manuel ha asegurado haber recibido. Pese a esto, el joven ha asegurado que acudirá a las manifestaciones pacíficas organizadas esta semana: "Yo soy el principal afectado, tengo que estar allí. El primero en salir beneficiado de que los echen seré yo, el que podrá vivir tranquilo y en paz, igual que todos los vecinos".

"No es plato de buen gusto que te amenacen de muerte. Aunque esté la Policía por ahí, yo sé que, si esta gente me dispara, me tira algo o me da en la cabeza y lo que pueda pasarme, la Policía no va a entrar sin una orden", ha señalado Manuel.

Finalmente, Nacho Abad ha recalcado: "Manuel, ánimo, estamos contigo. Estoy en Madrid, si no, me acercaba contigo esta tarde a la manifestación porque yo estoy en contra de lo que está sucediendo allí y os apoyaría encantado, de corazón. Ojalá los desalojen pronto y podáis recuperar la tranquilidad".