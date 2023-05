'El programa de Ana Rosa' habla con uno de los vecinos del barrio de Barcelona okupado: "Somos el hazmerreír de Europa"

La tensión entre los vecinos, la Policía y los okupas de la plaza Bonanova, en Barcelona, es más que evidente y crece cada día un poco más. Este jueves, El programa de Ana Rosa ha podido hablar con Isidro, uno de los vecinos afectados por la okupación del barrio catalán.

Tras el anuncio de una empresa de desokupación de que desalojarían uno de los edificios, finalmente, la organización ha optado por no intervenir, aunque también han asegurado que mantendrán sus manifestaciones frente a las viviendas okupadas.

Isidro, después de cuarenta años viviendo en la Bonanova, ha señalado ante las cámaras del matinal: "Esto no es un problema político, esto es un problema de sentido común. Usted, como trabajador, toda la vida labrando, trabajando, logra con todos los esfuerzos del mundo comprarse su pisito. Ahora, no lo abandone 48 horas porque como le rompan la cerradura y se metan, usted tiene un problema".

"Encima, la ley le da la razón a los que se meten en su casa. Dan igual todas las escrituras, que como estén más de 48 horas en su casa viviendo, usted deja de ser el propietario de esa vivienda. Eso no lo entiende nadie", ha agregado Isidro que, además, ha apuntado: "Yo entiendo que todo el mundo tiene derecho a una casa, un techo, un hogar, naturalmente. No estamos discutiendo eso, faltaría más. Pero, oiga, no me haga responsable a mí de solucionar ese problema".

"Si usted hace una ley, encárguese de cumplirla. La Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a una casa, por supuesto, pero no tengo que ser responsable yo de que eso se cumpla", ha señalado el vecino. "Da igual que haya elecciones porque esto es un problema de sentido común. Oiga, esto es mío, me lo he comprado yo con mi dinero, con mis ahorros. Usted se mete en mi casa y lo gracioso es que la ley le da la razón al que se mete. Somos el hazmerreír de Europa".

"El otro día hablé con unos colegas franceses y yo les contaba el problema de la okupación en España se reían", ha destacado Isidro. "La Policía dice que lo denuncies y la denuncia puede tardar tres años y esta gente está viviendo en la casa que has comprado tú mientras tú pagas la luz, el agua... Es alucinante, es de risa. No lo entiende nadie en Europa", ha sentenciado el vecino que, finalmente, ha asegurado que se manifestará en la tarde de este jueves, de manera pacífica, frente a los edificios okupados.