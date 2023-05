Emma García camina hacia los 50 años consolidada como presentadora y con una vida personal discreta y feliz

La presentadora del programa Fiesta (Telecinco), Emma García, camina firme y feliz hacia los 50 años. Nacida en Ordizia (Donosti) el 8 de junio de 1973, Emma ha hecho de su vida privada un reducto de paz y armonía, muy separado de su exitoso y abundante currículum laboral.

Emma cumplirá sus primeros 50 en las próximas semanas. Alcanzará este meridiano siendo una de las presentadoras más queridas y con una vida familiar plena. Lleva 30 años con su novio de toda la vida, el ingeniero Aitor Senar, con quien se casó en el año 2000. Y es madre de una adolescente de 16 años, Uxue.

Además, su unión con Mediaset parece también fuerte y saludable: 20 años lleva la periodista vasca trabajando en la cadena. Actualmente, está centrada en su programa de fin de semana, Fiesta.

Antes, espacios como Mujeres y hombres y viceversa, Vida la vida, A tu lado y El Juego de tu vida han afianzado su perfil como una comunicadora amable, eficaz y cercana.

Pero, precisamente, lo menos conocido de la vasca es lo que más da la medida de su estable personalidad: su familia. Con su marido vivió al principio separada, él en el País Vasco y ella en Madrid, a donde se trasladó muy joven para trabajar. Pronto Aitor llegó también a Madrid. Ambos y su hija viven en una casa a las afueras de la ciudad, que algunas veces Emma muestra tímidamente en las redes.

La presentadora mantiene una relación muy estrecha con su hija, con la que recientemente, dijo, no se llevará mal nunca. La niña, que aún no ha elegido qué camino laboral desea seguir, es reacia a la fama, por lo que su madre no suele hablar de ella, tan solo se refiere a Uxue como una persona muy discreta.

Emma suele viajar con los suyos con frecuencia al País Vasco, donde residen su madre, y sus dos hermanos, él abogado y ella, educadora social. La gran pérdida de Emma fue la muerte de su padre en diciembre de 2021 a quien estaba muy unida y quien le dejó un enorme vacío.