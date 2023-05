Conseguir seguidores y visitas en las redes sociales se ha convertido en el mayor reto de Borja Escalona, un polémico youtuber que, sin embargo, cada vez es más odiado por los usuarios por haber protagonizado varios vídeos en los que fardaba de marcharse sin pagar de varios establecimientos.

Su última polémica ha tenido como víctima a una tienda de gafas de sol, donde el influencer aseguró que no iba a abonar el precio del complemento: "Hombre, yo te he dicho que te iba a hacer una promoción. Si quieres le paso a tu jefe la factura de 15.000 euros que cuesta esta promoción y tan a gusto".

Este miércoles, En boca de todos ha contactado en directo con el youtuber. Sin poder contener la indignación, Nacho Abad ha comenzado su entrevista, pese a las constantes interrupciones de Escalona que, además, ha aparecido ante la cámara con las gafas de sol que robó del anterior local.

"Oye, tío, escúchame. ¿Me dejas que te pregunte y me respondes?", ha espetado Abad, visiblemente enfadado, para después agregar: "¿Te sientes orgulloso de ir robando por las tiendas?". Tratando de simular las lágrimas, Escalona ha respondido: "De lo que no me siento es de la situación que está viviendo mi familia, amenazados constantemente gracias a los medios de comunicación".

"¿De verdad que vas de víctima?", ha agregado Abad, incrédulo ante la actuación del entrevistado que, rápidamente, ha cambiado su semblante, eliminando las lágrimas, para agregar: "Está claro que no puedo sentirme orgulloso... Excepto de poner a bailar a los medios de comunicación cada vez, como lo hago. Esto que ves aquí es la factura de las gafas pagadas cinco minutos antes, ¿vale? Pero tal es la ineptitud de los medios de comunicación de este país que cuando Borja Escalona os quiere poner a bailar, bailáis. Era tan sencillo como llamar a la tienda y preguntar, pero, ¿para qué? Así vendéis más, ¿no?".

"¿Sabes una cosa, Borja? Que tú estás engañando a la gente", ha apuntado Abad, un comentario que Escalona ha reconocido argumentando que "se llama actuar". "Te dedicas a mentir. Escucha, baila con quien te dé la gana, pero aquí no vuelves a bailar. Chico, hasta luego. Baila solito, chaval", ha sentenciado Abad, cortando la conexión con el youtuber inmediatamente.

"Mirad, me parece un puñetero sinvergüenza que se dedica a hacer show engañando a la gente y robando cosas", ha señalado Nacho Abad para, después, apuntar que la tienda de gafas de sol no había confirmado que el youtuber hubiera pagado el artículo que se llevó.