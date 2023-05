'La Resistencia' muestra el cambio físico de Nathy Peluso desde su primera visita en 2018

Nathy Peluso visitó este jueves La Resistencia para presentar el Spotify Equal Fest que se celebrará en Madrid el 22 de septiembre en el WiZink Center, donde es una de las artistas invitadas.

Durante la entrevista, Broncano destacó el vestuario de su invitada: "Cuando te he visto entrar he pensado que habías vuelto a acertar con el outfit, mezcla un poco de todo".

La cantante le contestó que "es muy divertido ver como vengo cada año, parezco una persona completamente distinta. Pero la primera fue espectacular".

"Salí de mi casa y no sabía a donde venía, tampoco me importaba. Me encontré con una entrevista completamente random y no entendía nada, pero luego me apasioné", admitió la argentina.

En 2018, @NathyPeluso dijo aquí lo de "La gorda está triunfando", un mensaje para todos aquellos que decían que no tendría futuro.

Cinco años más tarde, te tienes que seguir riendo de aquello.



El presentador también quiso que actualizara la información de las preguntas clásicas del programa de Movistar Plus+: Dinero en el banco y relaciones sexuales los últimos 30 días.

"Voy a dar un dato que no tendría por qué decirlo: Me he comprado una casa. Pero no voy a decir en qué zona, ni siquiera en qué continente", afirmó la invitada.

Sobre las relaciones sexuales, Peluso reconoció entre risas que en los últimos 30 días "he tenido más de las que pensaba, pero menos de las que me gustaría".