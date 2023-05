Un espectador de 'La Resistencia' deja sin palabras a Broncano con una propuesta sexual

Que el público de La Resistencia le grite cualquier tipo de cosas a Broncano cuando entra en el teatro ya es algo habitual para conductor del espacio de Movistar Plus+.

Ya sean piropos, insultos o peticiones, el presentador camina hasta subir al escenario y, desde la tarima, comenzar el programa cada día. Pero este jueves fue diferente.

Según avanzaba por el pasillo, una persona del público le hizo una propuesta sexual que dejó al jienense sin palabras, pero lo quiso comentar con el público.

Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

"Me está costando empezar porque hay una tradición, que no sé por qué sucede, de gritarme al oído", comentó Broncano, mientras que Ricardo Castella añadió: "Yo lo he visto y me ha dado miedo desde aquí".

Esa persona del público se llamaba Yon: "Pues, con esa actitud, se me ha acercado al oído y me ha gritado que me chupaba la polla", explicó el presentador.

"Eso nunca se propone con esa actitud", le dijo el jienense, pero Yon le contestó que "si quieres, te puedo invitar antes a una copa, pero sigue en pie la propuesta".

Tras las carcajadas de todos los presentes en el teatro Príncipe Gran Vía, el jienense le preguntó: "¿Lo habías pensado antes o te ha surgido al verme?".

El espectador le reconoció que había sido por la segunda opción, al verle, mientras le contaba a todos, entre risas, que había acudido al programa con su pareja.